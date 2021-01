S’il y a quelque chose que nous avons plus que clair, c’est que les joueurs de partout sur la planète attendent avec impatience sa mise en vente. Monster Hunter Rise, pour Nintendo Switch, le prochain 26 mars 2021, et c’est que la chasse à ces êtres gigantesques si dangereux est quelque chose qui fait fureur dans le monde des jeux vidéo depuis un certain temps. Ainsi, comme c’est normal avec certains titres assez “puissants”, il a maintenant été confirmé que Le Japon recevra une édition spéciale de la console hybride, inspirée du titre, Et, le voyant, les acteurs européens ne peuvent que se demander s’il sera enfin lancé dans ces régions également.

C’est la Nintendo Switch spéciale de Monster Hunter Rise qui arrivera au Japon

Comme nous l’avons vu sur le site officiel de Nintendo au Japon, la société basée à Kyoto et Capcon vendra une édition spéciale de Nintendo Switch au pays du soleil levant, avec Monster Hunter Rise comme protagoniste. Ainsi, ce pack comprendra le même que le reste des packs de consoles, à la différence principale qu’il sera décoré des motifs de cette prochaine version et qu’il inclura le jeu au format téléchargeable. De plus, ce n’est pas tout, puisque dans la même annonce, il a également été confirmé qu’une manette pro sera mise en vente (séparément) également décorée des raisons de ce lancement, et sûrement de nombreux joueurs européens prient déjà le dieu. de la chasse pour que nous puissions également le voir sur notre territoire. Le prix du pack sera de 38 400 yens, tandis que celui du contrôleur pro sera de 7 480 yens.

Voir également

De cette façon, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre de savoir si enfin cette Nintendo Switch inspirée de Monster Hunter Rise atteint également notre territoire. Et vous, l’auriez-vous s’il était mis en vente?

La source

en relation