L’une des grandes sorties de l’année prochaine est Monster Hunter Rise. La saga de la chasse revient enfin sur une console Nintendo, et après le succès de Nintendo Switch, il n’était pas déraisonnable que l’hybride ait un titre exclusif de la saga. En fait, de nombreuses rumeurs indiquaient une sortie prochaine du jeu Capcom, et évidemment, la rumeur s’est réalisée et nous avons pu voir Monster Hunter Rise pour la première fois au Nintendo Direct Mini Partner Showcase en septembre.

Le coronavirus a retardé le lancement de Monster Hunter Rise

Petit à petit, plus d’informations sur Monster Hunter Rise se dévoilent. Grâce à un entretien réalisé par le média japonais Nikkei avec le président de Capcom Haruhiro Tsujimoto, nous avons pu connaître certains détails tels que les nouveaux éléments intégrés, ainsi que le délai de lancement jeu en raison de la pandémie de coronavirus. Ce sont les mots de Tsujimoto:

L’avantage de la Nintendo Switch est que vous pouvez la retirer et y jouer où que vous soyez. Que ce soit en voyage ou au lit, je pense que les fans seront très reconnaissants de pouvoir jouer à Monster Hunter n’importe où. Nous avons incorporé des éléments qui n’étaient pas dans les titres précédents, tels que de nouvelles options de mobilité aérienne et nous avons également ajouté un nouveau personnage de chien (Palamute), qui accompagnera les joueurs lors de chasses. Nous avons déjà commencé à prendre des précommandes pour le jeu, et jusqu’à présent, elles sont là où nous nous attendions à ce qu’elles soient. En raison de la pandémie, le développement a été suspendu pendant près d’un mois et le lancement a été retardé jusqu’en mars 2021, nous prévoyons donc que la plupart des bénéfices du jeu viendront au cours du prochain exercice. Avec la sortie d’un nouveau titre, il y a un “effet d’appel” qui aide à faire passer le mot sur le jeu et nous espérons que ce titre se vendra aussi bien que les versions précédentes comme Monster Hunter World. Voir également

