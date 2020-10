L’annonce officielle de Monster Hunter Rise, en exclusivité pour Commutateur NintendoC’était une véritable bombe qui a rempli de joie tous les amoureux de la célèbre franchise de chasseurs Capcom. Et c’est que sachant que Monster Hunter World n’atteindrait pas l’hybride, pour qu’on va le nier, c’était une vraie cruche d’eau froide. Après sa présentation, le filet d’informations sur Rise est plus ou moins constant, et maintenant … c’est au tour d’un gameplay, vous inscrivez-vous?

Et c’est que le profil officiel de MH sur le réseau social Twitter a partagé un nouveau gameplay de Monster Hunter Rise. Et ce n’est pas n’importe quelle vidéo, puisque la chasse est jouée par l’un des quatre monstres qui font leurs débuts dans ce nouvel opus: l’imposante créature ailée Aknosom. Le décor se veut les ruines d’un ancien sanctuaire et l’affrontement, d’une durée de six minutes, se concentre sur une bataille aux côtés de deux palamutes, brandissant un Grande épée. Un vrai spectacle à ne pas manquer! Et nous ne nous impliquons plus … dans le gameplay!

Aknosom est un ennemi délicat, mais heureusement, notre chasseur a quelques nouvelles astuces dans sa manche! Voici le nouveau gameplay #MHRise Great Sword! pic.twitter.com/rSXzwkLgBd – Monster Hunter (@monsterhunter) 30 octobre 2020

Voir également

Que pensez-vous du nouveau matériel présenté par Monster Hunter Rise? Plus important encore, la bataille vous a-t-elle convaincu? Nous attendons vos commentaires et impressions sur notre chaîne officielle sur Discord

La source

Cela pourrait t’intéresser