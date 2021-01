Montblanc, marque horlogère haut de gamme, vient de présenter la version Lite de son Montblanc Summit. Bien que la montre porte le nom de famille Lite, le prix est toujours assez élevé, plus précisément, ce que Montblanc demande pour cette montre est de 800 euros, principalement en raison des matériaux utilisés par la marque.

Nous allons détailler les spécifications et caractéristiques techniques de cette montre, qui a le Snapdragon Wear 3100 (un peu vieux), WearOS et un écran OLED avec une bonne résolution. Voyons ce que cache cette montre.

Fiche technique Montblanc Summit Lite

MONTBLANC SUMMIT LITE

DIMENSIONS

43 x 43 x 12,8 mm

ÉCRAN

AMOLED 1,19 pouces

Résolution 390 x 390 pixels

Des lunettes de gorille

PROCESSEUR

Snapdragon Wear 3100

MÉMOIRE RAM

1 Go

STOCKAGE INTERNE

8 Go

TAMBOURS

Pour déterminer

CONNECTIVITÉ

Bluetooth 4.2

WiFi 2,4 GHz

GPS

NFC

ÉTANCHE

5 guichets automatiques

CAPTEURS

Capteur de fréquence cardiaque

GPS

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Google fit

Énergie corporelle

Suivi du sommeil

Entraîneur cardio

App anti-stress

Microphone

PRIX

805 euros

C’est une smartwatch de 800 euros

Le Montblanc Summit Lite il est fini en aluminium recyclé et en acier inoxydable. Il a un boîtier de 43 millimètres, avec une sphère enveloppée dans un curieux cadre. Le bracelet mesure 22 millimètres et est interchangeable. Si nous regardons la montre du côté droit, nous avons une énorme couronne rotative et deux boutons programmables.

La résolution du panneau est de 390×390 et l’écran OLED, de bons chiffres et une résolution pour profiter du contenu que montre l’horloge

Ces boutons seront utilisés pour naviguer dans l’interface WearOS, afin que nous puissions accéder à tout le contenu du système d’exploitation de manière simple. L’écran tactile mesure 1,19 pouces avec la technologie AMOLED et une résolution de 390×390, assez élevée. Il est recouvert de Gorilla Glass, pour se protéger avant tout des chutes.

Au niveau matériel, il possède le Snapdragon Wear 3100, une alternative qui se situe en dessous du Snapdragon Wear 4100, le plus récent. L’accompagne 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne, connectivité Bluetooth 4.2 et WiFi 2,4 GHz, plus la connectivité GPS et GPS.

En plus d’être une montre de luxe, elle vise à recevoir des notifications, des appels et surveiller l’activité sportive. De même, il dispose d’applications dédiées telles que Body Energy, Cardio Coach, Sleep and Stress, pour suivre en détail l’activité physique. Google Fit est également intégré, comme dans toute montre avec WearOS, pour prendre en charge les modes sportifs.

Versions et prix du Montblanc Summit Lite

Le Montblanc Summit Lite Il a un prix de 809 euros et il peut être acheté à partir de maintenant sur son site Web. Il existe des versions en noir ou gris, avec des bracelets différents, bien que le prix soit le même.

