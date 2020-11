Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années et il reste très peu de choses à y jouer. Pour soulager un peu l’angoisse de le posséder, vous serez heureux d’apprendre qu’un gameplay est sorti qui nous en apprend plus à ce sujet.

C’est une vidéo qui a été publiée par Daseerste, un média allemand qui a récemment publié du contenu axé sur Cyberpunk 2077. C’est une séquence d’une minute et demie dans laquelle nous pouvons voir les rues de Night City, ainsi que divers de ses personnages.

Malheureusement, c’est une vidéo qui est éditée, elle comporte donc plusieurs coupes. Cela signifie que, bien qu’il nous montre différentes parties de Cyberpunk 2077, cela ne nous permet pas d’examiner en profondeur sa boucle de jeu.

Ce qui attirera l’attention de plusieurs, c’est que vers la fin, nous pouvons voir Johnny Silverhand, un personnage joué par Keanu Reeves. De cette façon, même si vous comprendrez à peine quelque chose de ce qui est dit dans la vidéo – tout est en allemand – cela vaut la peine de regarder jusqu’à la fin.

Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo:

❗️ NOUVELLE FOOTAGE DE GAMEPLAY ❗️ # Cyberpunk2077 pic.twitter.com/B5cPPUxIQG – Compte à rebours Cyberpunk 2077 (@ CP2077Countdown) 15 novembre 2020

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, qu’avez-vous pensé? La vidéo a-t-elle suscité votre battage publicitaire pour Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

