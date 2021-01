Montrez votre amour pour One Piece avec ce fantastique tatouage Luffy

Souhaitez-vous recevoir un tatouage One Piece en cadeau?

L’une des choses que l’anime One Piece a est que lorsque vous démarrez l’un des arcs, vous serez immédiatement accro. Et ce n’est pas pour moins, Une pièce a la polyvalence qui est agréable pour tous les publics peu importe l’âge.

Et bien qu’il y ait des fans très engagés qui décident d’effectuer différents fun arts et illustrations inspiré de certains personnages, il y en a d’autres plus audacieux qui osent capturez les visages de vos personnages préférés sur votre peau.

C’est le cas de wakerxane, un utilisateur de Reddit et Amant des pirates du chapeau de paille qui a décidé de donner un séance de tatouage à sa petite amie pour des raisons d’anniversaire. La fille et aussi une fan de la saga a décidé de prendre le image du protagoniste sur sa peau.

Aujourd’hui, c’est ma petite amie et je lui ai acheté une séance de tatouage. Voilà le résultat. Elle vient de pêcher Arlong Arc après une semaine à regarder One Piece. de OnePiece

Le plus curieux, c’est que sa petite amie était accro à l’arc narratif d’Arlong et est tombé tellement amoureux de Une pièce qui était tatoué sur son avant-bras le Le visage de Luffy en noir et blanc. Si vous avez aimé ce tatouage, vous apprécierez peut-être aussi d’autres faits en son nom.

