Avoir du matériel Apple visible sur vos photos de rencontres peut vous permettre d’obtenir jusqu’à 76% de correspondances en plus, selon des tests réalisés avec des photos identiques et des profils avec différentes technologies visibles …

Comparemymobile.com a créé des profils de rencontres identiques sur une gamme d’applications, dans plusieurs villes du monde, où la seule différence était la technologie (et les logos) affichés. Au total, il a analysé les résultats de plus de 50 000 balayages.

Il a constaté qu’un iPhone, une Apple Watch ou des AirPod visibles avaient tous un impact positif. En revanche, un téléphone Google, Sony ou Huawei avait tous un impact négatif sur le nombre de correspondances.

Voici l’impact de la visibilité du kit Apple sur vos photos de rencontres, où le pourcentage correspond à l’augmentation des correspondances avec le produit visible sur la photo:

iPhone: + 76%

Apple Watch: + 61%

AirPods: + 41%

Le seul impact positif observé avec toute autre marque de smartphone a été Samsung, avec une augmentation de 19%. Toutes les autres marques testées ont eu un effet négatif:

Google: -10%

Sony: -14%

Huawei: -23%

OnePlus: -30%

BlackBerry: -74%

La société a également analysé quelle technologie a fait la plus grande différence dans différentes villes. À New York, c’était les AirPods; à Londres, Los Angeles et Vancouver, c’était un iPhone 11; à San Francisco et à Manchester, au Royaume-Uni, c’était une Apple Watch.

L’effet a été observé dans tous les domaines, mais les femmes étaient plus influencées par les équipements Apple que les hommes, et l’effet était plus important chez les 35 ans et moins. Rob Ballie de comparemymobile.com a déclaré:

Dans le monde compétitif et souvent bizarre des rencontres en ligne, nos recherches ont révélé que même les plus petites choses peuvent avoir un impact important, en particulier dans les grandes villes. Notre étude a révélé que les jeunes célibataires âgés de 35 ans et moins étaient plus susceptibles d’être influencés par le téléphone que vous avez que la voiture que vous conduisez, les produits Apple donnant à ceux qui recherchent l’amour un net avantage sur les autres, peut-être en raison du coût plus élevé ou ‘ cool factor »associé à la marque. D’un autre côté, choisir la mauvaise technologie peut avoir un effet néfaste sur votre vie amoureuse. Par exemple, avoir un BlackBerry semble être un moyen infaillible de rester dans l’allée des célibataires, donc si vous êtes à la fois sur le marché pour un nouveau combiné et un nouveau partenaire, Apple pourrait être le choix le plus sûr.

