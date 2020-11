Il existe de nombreux services de divertissement, cours et assistance virtuelle pour les enfants.

Misez sur de nouveaux outils de communication pour rester connecté

Aide les parents qui ont besoin de plus de temps pour s'occuper d'autres questions.

Peut-être n’y avez-vous pas pensé, mais faire du «bureau à domicile» avec des enfants est beaucoup plus compliqué que sans eux. La Pandémie de covid-19 Il nous a enfermés dans une quarantaine pour éviter la contagion, en particulier pour les jeunes enfants, qui ont dû changer de classe pour des enseignements virtuels. Les crèches ont fermé et il n’y avait pas d’autre option que de vivre avec toute la famille 24 heures sur 24. Ce n’est peut-être pas un gros problème pour personne, ce qui devient compliqué, c’est la partie du travail à domicile. En d’autres termes, désormais, les activités de travail et celles de prendre soin de leurs enfants doivent être effectuées en même temps. Les entreprises doivent en être conscientes, car on pourrait bien dire que la charge de travail est double pour elles. Alors pour accompagner les travailleurs avec enfants, tenez compte des points suivants et rendez leur vie un peu plus facile et les tâches plus harmonieuses.

Vous ne pouvez rien faire d’autre que d’essayer de faire face à notre situation de la meilleure façon. Nous devons tous nous adapter à une nouvelle réalité en constante évolution. Cela comprend les entreprises, les écoles, les parents et les enfants. Tout le monde devrait comprendre le nouvelles implications du monde d’aujourd’hui et travailler ensemble pour les améliorer. L’une des leçons les plus importantes que la pandémie nous a données, après adaptation, est le travail d’équipe et la manière dont nous pouvons tous collaborer pour améliorer notre situation. Grâce à la technologie, nous avons pu mettre en œuvre avec succès le «bureau à domicile» et grâce à elle, nous pouvons faire beaucoup d’autres choses. Ces avancées facilitent la communication et le divertissement et sont des outils qui peuvent être très utiles pour les parents. Mais surtout, il faut de la volonté et de la coopération de leur travail.

Offre de la flexibilité

Les modalités d’un travail moins conventionnel, plus flexible et libre font aujourd’hui partie de notre environnement quotidien et nous considérons des aspects qui n’existaient pas auparavant dans le domaine professionnel. Soutient les parents qui ont besoin de plus de temps pour s’occuper d’autres questions, avec l’idée que la charge de travail devrait être gérée différemment.

Nouveaux outils

Misez sur de nouveaux outils de communication pour rester connecté même lorsque vous ne pouvez pas être devant un ordinateur. De même, il permet aux parents de montrer messages automatiques sur ces plateformes, pour indiquer qu’ils sont occupés ou s’occupent des affaires familiales.

Aide à l’apprentissage

Les médias numériques ramènent l’éducation à la maison de manière transparente. Il y a des discussions interminables sur divers sujets et problèmes et la façon de traiter avec les enfants en fait partie. Offrez aux collaborateurs ce type d’outils afin qu’ils puissent bénéficier des conseils et du soutien d’autres experts sur le sujet.

Bonne communication

Le mieux est d’être toujours communiqué, de se montrer compréhensif et ouvert pour que vos collaborateurs sachent qu’ils comptent sur vous. Ils devraient être en mesure de vous présenter leurs préoccupations et leurs obligations, qu’il y a de la clarté à tout moment et un bon équilibre entre les obligations professionnelles et familiales.

Offrez un support virtuel

Une fois de plus les outils numériques à la rescousse. Il existe de nombreux services de divertissement, des cours et une assistance virtuelle pour les petits et les grands. Une entreprise engagée à les accompagner peut leur offrir ce type d’outils pour alléger le poids de leurs activités.