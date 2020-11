Si vous avez manqué la sélection d’offres dans les applications et les jeux ce lundi, vous avez aujourd’hui une nouvelle opportunité d’inonder votre mobile avec de nouvelles applications gratuites qui étaient auparavant payés.

Et pas seulement des applications, car cette sélection est particulièrement chargée grâce à des jeux comme Monument Valley 2, la chambre, Castlevania et de nombreux autres titres de premier ordre.

Applications payantes Android gratuites

Money Manager | Gratuit 3,29 euros

Lanceur d’applications pour la télévision | Gratuit 0,99 euros

Hex AMOLED Neon Fond d’écran Animé | Gratuit 3,79 euros

Kosmos – Suivi du temps de travail, Feuille de temps de travail | Gratuit 2,49 euros

ProCam X (caméra Pro HD) | Gratuit 5,29 euros

Applications payantes pour Android proposées

Fake Me A Call Pro | 8,99 euros 18,99

tinyCam Monitor PRO | 1,99 euros 3,99

Geometry PRO | 0,89 euros 1,99

boire de l’eau – Hydro Coach PRO | 2,49 euros 4,99

OsmAnd + – Cartes et navigation hors ligne | 5,49 euros 11,99

Notes | 1,29 euros 2,59

Jeux payants pour Android gratuits

Siren dirige le projet | Gratuit 1,39 euros

Expiation – Donjon des sept péchés capitaux | Gratuit 2,19 euros

Jeux payants pour Android proposés

Slaughter 2: Prison Assault | € 0,59 2,29

Le presque disparu | 0,99 euros 3,99

La porte blanche | 1,19 euros 2,99

Dernier sommeil mince | 0,5 euro 1,79

G30 – Labyrinthe de mémoire | 0,99 euros 3,99

Monument Valley 2 | 1,29 euros 5,49

La chambre: vieux péchés | 5,49 euros 0,99

Don’t Starve: Pocket Edition | 0,99 euros 4,49

Castlevania: Symphonie de la nuit | 0,5 euros 3,49

NBA 2K20 | 0,99 euros 6,49

Battle Chasers: Nightwar | 1,99 euros 9,99

Bloons TD 6 | 0,99 euros 4,99

Samorost 3 | 0,89 euros 4,99

Machinarium | 0,89 euros 4,99

C’est la police 2 | 1,49 euros 7,99

Crossroads: Roguelike RPG Dungeon Crawler | 0,99 euros 3,99

Monopole | 0,5 euros 4,49

Rachel contre les machines | 0,59 euros 2,49

Dungeon Warfare | 0,99 euros 3,09

Âge de l’histoire II | 3,29 euros 4,99

La nuit la plus longue | 0,99 euros 11,99

Machine infâme | 0,99 euros 3,19

Nuit personnalisée ultime | 0,99 euros 3,99

Farming Simulator 20 | 3,39 euros 6,49

Humain: Fall Flat | 2,69 euros 6,49

Le jeu de la vie | 0,69 euros 2,99

LE JEU DE LA VIE 2 – plus de décisions et de libertés! | 0,5 euros 4,49

Reventure | 1,19 euros 2,99

Âme ininterrompue | 1,09 euros 2,99

Dark Quest 2 | 1,99 euros 4,69 Applications gratuites Télécharger des applications gratuites

