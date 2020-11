Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les travaux de FromSoftware de ces derniers temps ont fait l’école et parler actuellement des Souls en tant que genre, c’est rendre compte de l’une des propositions qui a émerveillé des millions de joueurs à travers le monde. Le thème inspiré de l’époque médiévale et sa combinaison avec l’obscurantisme et la présence de créatures qui semblent tirées des pires cauchemars est assez attractif pour l’adapter à un autre type de jeu et si vous voulez essayer quelque chose de différent vous pouvez le faire grâce au lancement de Morbid: The Sept acolytes.

Par le biais d’un communiqué de presse, Merge Games et le studio indépendant Still Running ont annoncé que Morbid: The Seven Acolytes, un jeu qu’ils définissent comme un Souls Horrorpunk avec vue isométrique, fera ses débuts sur PS4, Xbox One, Switch et PC sur les 3 prochains de Décembre. Morbid: The Seven Acolytes nous emmène dans le terrifiant monde ouvert de Mornia, où les joueurs auront sous contrôle le dernier combattant de Dibrom, dont la mission est de détruire les Sept Acolytes qui, possédés par des démons connus sous le nom de Gahars, ont donné vie aux ténèbres et au mal. la région.

Qu’est-ce que Morbid: The Seven Acolytes?

Suivant l’essence du genre qui lui donne naissance, Morbid: The Seven Acolytes propose des éléments d’exploration avec la présence de nombreux PNJ, des éléments RPG avec un système de progression, des batailles difficiles avec des ennemis normaux et des batailles mémorables avec de grands boss. De même, il aura un arbre de compétences qui vous permettra de développer le protagoniste de différentes manières. Le combat aura également différentes options grâce à la disponibilité de jusqu’à 25 types d’armes, y compris certains de tir de type Bloodborne.

Bien que maintenant cela puisse être considéré comme un cliché, Morbid: The Seven Acolytes s’est inspiré du travail de HP Lovecraft, mais il ajoute également des éléments du travail de David Cronenberg, l’un des meilleurs représentants du gore. Enfin, le voyage dans le monde vaste et dangereux de Mornia sera accompagné de 18 chansons interprétées par un orchestre symphonique.

