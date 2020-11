Il y a peu de symptômes plus gênants qu’un nez qui coule constamment. Difficulté à respirer, congestion nasale et nuits sans fermer les yeux en raison de Cette substance a été placée dans le classement des éléments qui nous dégoûtent le plus, avec des excréments ou des vomissements. Comme si cela ne suffisait pas, la morve peut aussi être un signe de covid-19, ce qui augmente votre sanbenito.

«L’excès de mucus n’est pas le symptôme le plus courant de la covid-19, mais certaines personnes qui en souffrent ont une congestion et un nez qui coule», explique Jessica Kramer, professeur de génie biomédical à l’Université de l’Utah (USA), à SINC. Comme le rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les symptômes les plus courants de cette maladie sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue.

Cependant, L’OMS déclare qu’il existe également des patients présentant d’autres symptômes moins fréquents tels que la congestion nasale, maux de tête ou mal de gorge. Quelques jours après la déclaration officielle de la pandémie par l’agence, Kramer et son équipe ont décidé d’enquêter sur le rôle que joue la morve dans la transmission du virus.

Deux fonctions doivent être distinguées. D’un côté, le mucus est le premier élément que le coronavirus rencontre lorsqu’il pénètre dans le corps, c’est-à-dire la première ligne de défense. «Le virus doit d’abord traverser le mucus pour pénétrer dans les cellules et se reproduire. La plupart des coronavirus ont la capacité de s’y lier directement au niveau moléculaire pour y adhérer», explique Kramer.

La Société espagnole d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SEORL-CCC) souligne également ce rôle de défense. “L’augmentation du mucus chez une personne infectée par un coronavirus fait partie du système défensif activé par son corps”, explique Juan Maza Solano, membre de SEORL-CCC, au SINC.

Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle, elle peut expulser de petites gouttelettes de mucus dans l’air, chargées de virus.

La deuxième fonction concerne la transmission du SARS-CoV-2. Lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou parle, elle peut expulser de petites gouttelettes de mucus dans l’air. «Ces gouttelettes sont chargées de virus», rappelle le scientifique. C’est pourquoi l’utilisation de masques est importante pour prévenir l’infection.

En ce moment, Kramer et son équipe étudier comment différentes formes de mucus pour chaque personne affectent la capacité des coronavirus à survivre dans les gouttes, sur des surfaces ou de pénétrer dans nos cellules.

«Il est important de noter la différence que, bien que le mucus participe à la défense contre l’infection à coronavirus, les microgouttelettes de toux et d’éternuements, ou l’imprégnation de mucus et de salive infectée sur une surface peuvent exercer un mécanisme de vecteur. pour la transmission de covid-19 », souligne Maza Solano. Pour éviter cela, en plus des masques, un lavage fréquent des mains est essentiel, ce que les autorités sanitaires recommandent depuis des décennies pour prévenir d’autres infections virales telles que le rhume ou la grippe.

Protection contre les agents externes

Qu’est-ce que la morve exactement? Il s’agit d’une substance visqueuse produite par des cellules caliciformes situées dans l’épithélium, qui est la couche qui recouvre la surface interne des organes. Plus de 200 mètres carrés de notre corps sont recouverts de mucus Et cela inclut le tube digestif, les poumons et les voies urinaires.

Chaque jour, nous produisons plusieurs litres de cette substance, dont la fonction principale est de protéger les organes qu’elle recouvre des attaques d’agents externes, tels que virus ou bactéries. «En général, le mucus est bon et aide à nettoyer les poumons», explique Gunnar C. Hansson, professeur au Département de biochimie médicale et de biologie cellulaire de l’Université de Göteborg (Suède), au SINC.

Cette substance est principalement composée d’eau, mais elle contient également des protéines, des sucres et des molécules qui aident notre corps à contrôler les germes nocifs. Comme l’explique un article informatif des National Institutes of Health des États-Unis, dans l’heure qui suit, sans vous en rendre compte, vous allez inhaler des milliers de bactéries. Si nous nous concentrons sur le mucus des voies respiratoires, il atteindra la surface des poumons et, étant couverts de mucus, ils y seront piégés.

À ce moment-là, des poils également situés dans l’épithélium appelé cils entrent en jeu, dont la fonction est de pousser le mucus vers le haut et loin des poumons, avec tous les germes et la poussière piégés avec lui. Ce mucus monte au fond de votre gorge sans que vous vous en rendiez compte et, aussi sans vous en rendre compte, vous l’avalez avec votre salive. De là, la substance passe dans l’estomac et est expulsée du corps par les selles.

Lorsqu’il y a une infection respiratoire, elle provoque une inflammation des muqueuses qui tapissent le nez et le reste des voies respiratoires, ce qui peut amener certaines glandes des voies respiratoires à produire plus de mucus.

En outre, cette substance peut s’épaissir avec des bactéries et des cellules qui aident à combattre l’infection, ce qui peut stimuler davantage la production de mucus. «Ceci est fait pour protéger les voies respiratoires. Le mucus ne peut pas être transporté normalement et doit être craché lorsque l’infection se résorbe, généralement après quelques jours », décrit Hansson. C’est pourquoi un nez qui coule apparaît généralement après quelques jours.

Signe de maladies plus graves

Comme on peut le voir, lorsque le mucus est plus abondant que d’habitude en raison de la présence d’un agent externe et que les cils ne peuvent pas pousser tout le mucus, la deuxième façon d’expulser cette substance est de tousser.

Si l’abondance de mucus s’accumule et ne disparaît pas, des colonies de bactéries se développent et peuvent commencer à détruire les cellules à la surface des voies respiratoires.

“C’est un réflexe naturel des poumons induit par une accumulation excessive de mucus avec laquelle il est éliminé par un flux d’air ultra-rapide, de plus de 100 m / s”, souligne au SINC Michael Rubinstein, chercheur au Département de génie mécanique Science des matériaux de l’Université Duke (États-Unis).

En général, la présence accrue de mucus en réponse à une infection est quelque chose de temporaire dont l’intensité diminue à mesure que la maladie disparaît. Cependant, cette substance peut également être le signe de maladies plus graves.

“L’excès de mucus est une réponse protectrice des poumons à l’infection dans une série de maladies telles que la bronchite chronique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC) et la fibrose kystique”, indique le chercheur.

Si le mucus dure plusieurs semaines, les experts consultés recommandent d’aller chez le médecin. Comme le met en garde Rubinstein, Si l’abondance de mucus s’accumule et ne disparaît pas, des colonies de bactéries se développent et peuvent commencer à détruire les cellules à la surface des voies respiratoires. “De plus, l’excès de mucus crée des bouchons qui bloquent le flux d’air vers certaines régions des poumons”, prévient-il.

Inconfort nasal dans les allergies

Outre les infections des voies respiratoires, les allergies peuvent également entraîner une augmentation du mucus. Selon David Baquero, membre de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC), lorsqu’une personne est allergique, par exemple, à des allergènes environnementaux tels que les pollens ou les acariens, si elle y est exposée, son système immunitaire tentera de les neutraliser avec des mécanismes qui sont Ils deviennent nocifs pour votre propre corps, libérant des médiateurs inflammatoires.

Est-il indiqué d’utiliser des sprays pour réduire sa quantité? “L’objectif de ces médicaments est de soulager les symptômes sans réduire l’efficacité des mécanismes de défense naturels du mucus”, précise Maza

“En cas d’allergie respiratoire (rhinite allergique), cette inflammation de la zone est responsable des symptômes gênants d’allergie tels que l’excès de mucus ou des démangeaisons nasales (démangeaisons)”, détaille-t-il. Selon les mots de l’allergologue, l’excès de mucus produit par les personnes allergiques aux poussières, bactéries, virus ou pollens dans la cavité nasale est une réponse exagérée de leur corps à ces agents externes, «transformant le physiologique en pathologique».

Si, comme on le voit, le mucus est une réponse de défense naturelle de notre corps contre une infection, est-il indiqué d’utiliser des sprays pour réduire sa quantité ou interfèrent-ils avec nos défenses? “L’objectif des médicaments utilisés pour contrer l’augmentation du mucus est de soulager les symptômes sans réduire l’efficacité des mécanismes de défense naturels du mucus”, précise Maza Solano.

Selon l’oto-rhino-laryngologiste, cela se voit clairement dans un catarrhe des voies supérieures, qui dure généralement entre sept et dix jours. «Dans ces cas, l’utilisation d’anti-inflammatoires systémiques ou locaux (sprays ou aérosols) ne fait pas varier la durée de la maladie mais elle atténue et raccourcit le temps des plus grands symptômes», ajoute-t-il.

En cas d’allergies, ces médicaments pourraient également être indiqués, tant au niveau nasal que bronchique. «Ces mesures sont très nécessaires car les symptômes allergiques sont très gênants et, en fonction de leur déclencheur, ils peuvent durer plusieurs mois, affectant notoirement la qualité de vie de ces patients», explique Baquero.

Utilisez un mouchoir, un sérum ou un spray, plusieurs jours de morve par an sont inévitables mais c’est bon signe: cela signifie que vos défenses fonctionnent. “Sans morve, nous ne pourrions pas vivre”, abandonne Hansson.

Désarmer les bactéries de l’intérieur

En plus de piéger les virus et les bactéries dans sa viscosité, le mucus peut avoir la clé pour le détruire de l’intérieur, c’est-à-dire pour annuler sa capacité à infecter. C’est ce qu’a montré une enquête dirigée par le Massachusetts Institute of Technology (USA) et publiée dans Nature Microbiology.

La clé serait dans les glycanes, des molécules de sucre ramifiées présentes dans le mucus et qui, selon l’étude, peuvent empêcher un type de bactéries de communiquer entre elles et de former des biofilms infectieux, les rendant inoffensifs.

Les bactéries utilisées dans l’étude étaient Pseudomonas aeruginosa, qui peuvent provoquer des infections chez les patients atteints de fibrose kystique et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.. Avec des expériences in vitro et sur un modèle animal, les scientifiques ont découvert que lorsque les bactéries étaient exposées à des glycanes, isolées, elles subissaient des changements dans leur comportement qui les rendaient moins nocives pour leurs hôtes.

Cet article a été initialement publié dans Agencia Sinc

L’article Los morve, de la première ligne de défense à une source de contagion dans la pandémie a été publié dans Hypertext.