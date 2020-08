Depuis la réception de mon vélo Peloton à la mi-mai, c’est une constante dans ma vie. En dehors des jours, je n’ai pas été à la maison, je n’ai pris qu’une journée de repos. Je me suis immergé dans la communauté sur Reddit où j’ai apprécié les manèges de groupe, célébrant les jalons et discutant simplement du fitness connecté. Peloton est un écosystème au lieu d’être simplement un produit de fitness. Une nouvelle application iPhone, Motion, est un exemple parfait de l’expansion de l’écosystème avec de nouvelles options pour étendre les fonctionnalités intégrées.

Motion est conçu pour être un compagnon de fitness pour les utilisateurs de vélos et de tapis de course Peloton. Le but de l’application est de vous motiver à continuer à vous entraîner en organisant des défis qui réunissent la bonne combinaison d’entraînements et d’instructeurs.

Avec Motion, vous pouvez:

Explorez les défis

Recherchez des défis en fonction des instructeurs avec lesquels vous aimez travailler (et filtrez ceux que vous ne voulez pas)

Filtre basé sur un certain type d’entraînement

Filtre en fonction de la durée du défi

Filtre basé sur le nombre d’entraînements par semaine requis pour le défi

Je suis ravi de commencer à utiliser l’application et de relever certains des défis. J’essaie généralement de m’en tenir au programme en direct pour les manèges du Peloton, mais ce sera une façon amusante d’avoir un guide d’entraînement lorsque mon horaire ne s’aligne pas. Motion for Peloton a été en version bêta tout l’été et vient d’être publié aujourd’hui en téléchargement gratuit sur l’App Store.

Je voulais également mentionner que nous avons lancé un nouveau site Web de fitness connecté appelé Connect The Watts où nous couvrirons Peloton, CLMBR, Liteboxer et tout ce qui se passe dans ce secteur. Vous pouvez suivre le site sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Nous sommes très intéressés par la manière dont la technologie façonne l’avenir du fitness.

