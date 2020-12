S’il y a un élément qui évolue constamment avec chaque nouveau modèle qui sort sur le marché des smartphones, c’est bien l’appareil photo. Les modules de caméras sont devenus incontournables et pour de nombreux utilisateurs un élément essentiel pour choisir une marque ou une autre, l’un ou l’autre modèle. Les entreprises doivent toujours améliorer cette section dans leurs terminaux, et c’est exactement ce que Motorola a fait avec sa nouvelle application.

Caméra Motorola 3.0

En remodelant son application appareil photo, Camera 3.0 est la nouvelle version de l’application appareil photo pour les mobiles Motorola, et a été publiée dans le récent modèle Motorola Razr 5G, le smartphone avec un écran horizontal flexible et un design mobile rétro. qui peut se vanter d’avoir l’une des caméras selfie frontales les plus avancées du secteur mobile.

Quoi de neuf dans Camera 3.0?

– L’interface utilisateur a été développée pour être plus flexible et modulaire, pour s’adapter à des écrans plus grands – comme le Razr 5G.

– Diverses options de contrôle telles que tl’emporizer et le flash se sont déplacés sous le viseur, et des fonctionnalités telles que le zoom ont été déplacées vers le bas du viseur, ce qui facilite l’utilisation d’une seule main pour utiliser facilement l’aide des options AI de l’appareil photo.

– Les fonctions Détection de scène AI, Stabilisation optique de l’image (OIS) – pour compenser automatiquement les images et les vidéos floues en raison d’un tremblement accidentel de l’appareil photo – et le Capteur TOF -pour une mise au point rapide dans des conditions de faible éclairage déplacé vers le haut de l’écran, afin que les utilisateurs puissent facilement les activer et les désactiver, et voir rapidement quand l’appareil détecte automatiquement une scène ou suggère certains modes tels que la vision nocturne ou le mode portrait.

– Camera 3.0 comprend également un mise à jour visuelle générale sous la forme d’une nouvelle interface: Des commandes simplifiées, le nombre d’icônes et la facilité d’utilisation générale de l’application appareil photo, à des éléments tels que l’effet de flou en direct, les coins arrondis et le nombre d’icônes réduit, vous pouvez profiter d’un look plus propre et plus raffiné.

– Le carrousel des «modes de prise de vue» a été simplifié et déplacé vers le bas du viseur pour basculer rapidement entre photo et vidéo. Il peut également être personnalisé avec les modes les plus couramment utilisés, afin que vous obteniez exactement ce que vous attendez de l’expérience de l’application appareil photo.

– La nouvelle interface a été conçue pour fonctionner indépendamment de la taille et du matériau de l’écran, il fonctionne donc aussi bien sur les téléphones mobiles flexibles que sur les terminaux Moto avec un écran normal. Par exemple, avec le modèle Razr 5G, l’application peut être utilisée à la fois sur le plus petit écran de visualisation rapide et sur le plus grand écran de l’écran principal.

Modèles dans lesquels Camera 3.0 sera disponible

La caméra 3.0 de Motorola a été incluse dans le Motorola Razr 5G lancé en septembre dernier et est maintenant disponible en téléchargement sur le Google Play Store, bien qu’en raison de ses nouvelles fonctionnalités, elle ne puisse être utilisée que dans “certains modèles sortis en 2020 et plus tard”, sans préciser. Exactement quels modèles il s’agit et avec lesquels il n’est pas compatible, à part le Razr 5G et les nouveaux qui arrivent sur le marché.