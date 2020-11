Le prolifique Evan Blass nous laisse une nouvelle fuite qui nous a permis de rencontrer le Moto G Stylus 2021, un smartphone de milieu de gamme avec lequel la société des ailes, propriété de Lenovo, améliorera considérablement les spécifications de son prédécesseur, et conservera le stylet (stylo lumineux) comme différenciateur.

Au niveau de la conception, nous avons une ligne et quelques finitions clairement continues. Sur le devant, nous trouvons une finition entièrement plate, tout écran, avec des bords assez contenus et une caméra frontale de 16 MP qui est intégrée dans un petit espace circulaire comme une île flottante.

À l’arrière, nous avons un ensemble de quatre caméras en distribution verticale, et juste dans la partie centrale, nous voyons un lecteur d’empreintes digitales. En ce qui concerne la qualité de fabrication, on ne s’attend pas à des surprises, le Moto G Stylus 2021 devrait répéter la finition avec un châssis en aluminium et en plastique à l’arrière que nous avons vu sur le modèle 2020.

Spécifications du Moto G Stylus 2021

Écran de 6,81 pouces avec résolution FHD +, un saut notable par rapport aux 6,41 pouces du modèle actuel. SoC Snapdragon 675 avec processeur à huit cœurs (Snapdragon 665 dans le modèle actuel). GPU Adreno 615 (Adreno 610 dans le modèle actuel). 4 Go de RAM. 128 Go de capacité de stockage. Quatre caméras arrière: capteur principal 48 MP, grand angle 8 MP, macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP. Batterie de 4000 mAh avec recharge rapide. Stylet avec une intégration profonde au niveau logiciel (on ne sait pas quelles améliorations il apportera par rapport au modèle actuel). Android 10 comme système d’exploitation.

Sa date de sortie et son prix de vente n’ont pas encore été officiellement confirmés, mais il sera très probablement dévoilé. entre janvier et février 2021, et qu’il finit par arriver immédiatement après sa présentation, c’est-à-dire qu’il a une disponibilité globale totale.

Concernant le prix de vente ça devrait être autour de 249 euros, un chiffre qui le placerait dans une position intéressante, car s’il est vrai qu’il offre un cahier des charges quelque peu ajusté si on le compare avec ses rivaux directs, il ne faut pas oublier qu’il en diffère grâce au support du «stylet», un accessoire très intéressant pour les professionnels, les étudiants et même les particuliers qui souhaitent mieux organiser leur quotidien.