Moto G Stylus 2021 est l’un des nouveaux téléphones intelligents que Motorola prépare pour le début de l’année. Et cela intéressera ceux qui recherchent un phablet compétent et peu coûteux. Le leaker connu sous le nom d’OnLeaks a publié une exclusivité qui nous permet de nous rapprocher de ce que ce terminal offrira.

Le Galaxy Note 20 de Samsung est le meilleur phablet du marché et occupait une place de choix dans la liste des téléphones mobiles les plus importants de 2020. Le problème est qu’il nécessite une dépense élevée qui dépasse les 900 euros de prix dans sa configuration de base.

Le Moto G Stylus 2021 proposera un grand écran avec une taille proche de 7 pouces et une résolution native FHD +. Votre chipset sera le Snapdragon 675, un SoC avec un processeur Kryo 460 à 8 cœurs et un processeur graphique Adreno 616 qui offrait des améliorations dans le support photographique, l’utilisation de fonctionnalités d’intelligence artificielle et des performances plus élevées dans les jeux mobiles, mais il a déjà deux ans.

Les forces des prix et Motorola commence à réduire les coûts du chipset. Sa capacité de mémoire RAM est également basique, 4 Go, tandis que le stockage de 128 Go est suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Nous aimons davantage le système de caméra, avec un arrière à quatre capteurs et un principal de 48 mégapixels. A noter qu’il dispose d’une prise jack 3,5 mm pour casque (que l’on craint de voir de moins en moins), tandis que le lecteur d’empreintes digitales est situé à l’arrière, dans le logo de la marque. Sa batterie a une capacité moyenne de 4 000 mAh.

Une phablette digne de ce nom doit durer crayons optiques. Comme le nom de cette série l’indique, le “Stylus” de Motorola fait exactement cela et inclut son propre emplacement de stockage.

Spécifications Moto G Stylus 2021

écran

LCD 6,8 pouces

Résolution

FHD + (1080 x 2400 pixels)

Processeur

Qualcomm Snapdragon 675

Mémoire

4 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

16 MP

Caméra arrière

Configuration quadruple:

48MP, principal

8MP, ultra grand angle

2MP, profondeur

5MP, macro

Connectivité

Wi-Fi, 4G LTE / 3G / 2G, Bluetooth, NFC, USB-C

Tambours

4000 mAh avec charge rapide de 10 W

Dimensions

169,6 x 73,7 x 8,8 mm

Système opératif

Android 10

Le Motorola Moto G Stylus 2021 sera disponible en début d’année dans une finition noire (Aurora Black) avec un prix estimé entre 249 et 279 euros. Le chipset pourrait être un modèle plus moderne, mais à ce prix ce sera une référence pour les utilisateurs à la recherche d’un phablet de milieu de gamme.