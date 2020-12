Lequel devriez-vous choisir? Connaissez ses caractéristiques, son prix et ses principales différences.

Écrit par Dídac Dalmases

Il Moto G9 Play et le Xiaomi Redmi 9 sont deux des meilleurs mobiles bon marché que vous pouvez acheter en ce moment. Les deux appareils intègrent des caractéristiques plus que des solvants dans une gamme de prix très compétitive.

Et c’est parce que environ 150 euros vous pouvez accéder à un mobile de premier ordre avec lequel jeter dans votre journée. Depuis les deux mobiles ont été lancés pratiquement au pair (fin août et début septembre 2020) et les deux partagent le modèle d’entrée d’une marque de référence, il est normal de douter: Lequel des deux choisir? Comment savez-vous lequel est le meilleur?

Si vous avez des doutes sur le modèle à choisir ou lequel correspond le mieux à vos besoins, continuez à lire car vous découvrirez, de manière très simple, où sont les points faibles et forts de chaque appareil.

Un design et un écran pratiquement clones

Concernant leur dimensions, vous ne remarquerez pratiquement aucune différence. Les deux mobiles pèsent 200 grammes et leur taille diffère de moins de deux millimètres. Leurs écrans sont également extrêmement similaires, étant les deux 6,5 pouces, Résolution IPS et HD +.

La face avant et le placement des boutons et du lecteur d’empreintes digitales sont également très similaires (pour ne pas dire qu’ils ont un design identique), donc si vous allez choisir l’un de ces deux mobiles avec vos yeux, vous ne pourrez être guidé que par le dos de ces et le Couleur.

Dans ces derniers aspects, le placement des caméras principales: sur le Xiaomi Redmi 9, ils sont l’un sur l’autre formant une ligne verticale, et sur le Moto G9 Play, ils forment un carré. En ce qui concerne la Couleur, le Xiaomi Redmi 9 est disponible en noir, violet et vert turquoise, tandis que le Moto G9 Play peut être acheté en bleu électrique ou également en vert turquoise.

Toutes les différences de leurs caméras

Il Moto G9 Play comprend un système de Caméra triple 48 mégapixels sur lequel la marque met en avant sa capacité à réaliser de bons portraits et photographies de nuit ou dans de mauvaises conditions d’éclairage. Pour sa part, Xiaomi Redmi 9 incorpore un Caméra quad 13 mégapixels, un système photographique plus polyvalent que le mobile Motorola.

Il convient de mentionner, que oui, que l’appareil photo 48 mégapixels du Moto G9 Play est réalisé en combinant 4 pixels en 1, soit en fait 12 mégapixels avec Quad Pixel. Pour le reste, l’appareil photo Moto G9 Play ajoute deux capteurs supplémentaires, l’un Macro et l’autre pour prendre des portraits avec effet Bokeh, tous deux de 2 mégapixels.

Creuser un peu plus les caméras du Xiaomi Redmi 9, comprend un quatrième capteur supplémentaire de 8 mégapixels avec un angle ultra-large.

En ce qui concerne les caméras frontales, ils sont identiques: les deux terminaux montent un seul objectif 8 mégapixels et f / 2,2.

Batterie et performances: autonomie de 2 jours?

C’est peut-être cette section qui montre les plus grandes différences entre un appareil et un autre, bien qu’il n’y ait pas de quoi écrire à la maison (nous le répétons: ces téléphones sont très similaires).

Le Xiaomi Redmi 9 est livré avec un Batterie de capacité 5020mAh avec une charge rapide de 18W, le Moto G9 Play intègre quant à lui une batterie de 5000 mAh mais augmente légèrement la capacité de charge rapide jusqu’à 20 W, en se chargeant complètement moins de 3 heures.

Si l’on fait attention aux constructeurs, le Moto G9 Play semble le meilleur candidat pour atteindre le deux jours, bien que très probablement le Redmi 9 ne sera pas laissé pour compte (surtout si nous nous en tenons à sa capacité également immense). Bien sûr, la principale différence serait que le Xiaomi Redmi 9 permet la charge inversée, Pour ce que peut être utilisé comme s’il s’agissait d’un powerbank.

Voici comment ils sont à l’intérieur: processeur, mémoire, version Android et couche de personnalisation

Nous arrivons à une section où nous pouvons trouver des différences, surtout si nous faisons partie de ces personnes qui regardent le budget à la loupe. D’une part, le Moto G9 Play est vendu dans un version unique de 4 Go de RAM et 64 Go stockage extensible jusqu’à 512 Go via des cartes microSD. D’autre part, nous avons le Redmi 9, qui est vendu en deux versions avec des capacités de mémoire différentes.

Ainsi, vous pouvez acquérir le mobile Xiaomi dans un mode de 3 Go de RAM et 32 ​​Go stockage (moins cher, évidemment) et dans une autre version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (cette dernière identique au Moto G9 Play). Bien sûr, comme avec l’appareil Motorola, vous pouvez étendre sa capacité de stockage avec une carte microSD.

Sur les processeurs, ces mobiles sont de jour comme de nuit. Comme d’habitude dans les téléphones Xiaomi bon marché, le Redmi 9 est livré avec un processeur de MediaTek, en particulier le Helio P80, un chipset annoncé début 2020 qui monte également le realme 6i.

Au lieu de cela, le Moto G9 Play quitte l’usine avec un Qualcomm Snapdragon 662, un processeur également lancé en début d’année mais il est vrai qu’il va généralement dans des modèles un peu plus hauts, comme toute la famille Moto G9 ou le realme 7i.

Au cas où il y aurait encore des doutes sur son intérieur, les deux vont sur le marché avec Android 10Cependant, il convient de noter que le mobile Xiaomi est livré avec MIUI 11, la couche de personnalisation de la marque chinoise qui comprend certains logiciels préinstallés, même si, en sa faveur, il faut dire que il est très confortable à utiliser et que ses possibilités se multiplient si nous sommes conscients de l’écosystème Xiaomi (par exemple si nous avons un Mi Band ou une échelle Xiaomi).

En ce qui concerne le Moto G9 Play, il est livré avec un version purement android Bien qu’il n’offre pas autant d’options de personnalisation que MIUI, il nous libère des applications préinstallées en adoptant une apparence «plus Google».

Connectivité

Encore une fois, nous arrivons à une section qui montre peu de différences. Nous sommes avant deux mobiles très similaires, tous deux équipés d’USB-C, prise casque, lecteur d’empreintes digitales arrière (situé sur les deux téléphones au même endroit), Dual SIM et Bluetooth 5.0.

Comme nous l’avons déjà dit, la principale différence serait que vous pouvez connecter le Xiaomi Redmi 9 à d’autres appareils comme celui-ci pour les charger avec le charge mobile inversée.

Moto G9 Play ou Xiaomi Redmi 9, lequel dois-je acheter?

Vous y avez sûrement pensé tout au long de la comparaison: “mais si ces deux téléphones sont identiques”. On le sait, ce n’est pas une tâche facile de choisir entre l’un et l’autre, mais si on fait attention au prix et qu’on pèse toutes ses caractéristiques, les cartes se pencheront toujours vers le Redmi 9, surtout si vous faites partie de ceux qui cherchent à tout prix un mobile pas cher.

Fondamentalement Le Xiaomi Redmi 9 peut être le vôtre pour un peu plus de 150 euros, moins même si vous allez dans des magasins comme Aliexpress. En revanche, le Moto G9 Play touche généralement toujours 200 euros, un prix qui n’en vaut peut-être pas la peine, surtout si l’on tient compte du fait que ses caractéristiques se retrouvent également (parfois améliorées) dans l’appareil Xiaomi.

Vous ne devez choisir le Motorola que si vous êtes un utilisateur Android chevronné qui a déjà essayé le Expérience MIUI et cela n’a pas fini de vous convaincre. De la même manière, si vous optez pour le Motorola, soyez assuré que vous obtenez un mobile optimisé pour le système d’exploitation de Google et cela met très probablement à jour quelque chose de plus que le Redmi 9, bien que Xiaomi place les batteries dans cet aspect.

De plus, il est bon de savoir que le Moto G9 Play est tout une machine en ce qui concerne la batterieEn outre, aucune application tierce n’est installée. Bien sûr, en ce qui concerne la section photographique et le rapport qualité prix en général, sans aucun doute le Redmi 9 est un cran au dessus et c’est celui que vous devriez choisir.

