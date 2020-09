Motorola a annoncé son Razr pliable de deuxième génération avec lequel il espère se justifier après le mauvais lancement précédent. En termes de design, le nouveau Razr 5G Il est très similaire à la première version, intégrant un écran pOLED qui s’étend jusqu’à 6,2 pouces, accompagné d’un écran secondaire.

À l’intérieur, il y a des changements et le plus évident est la présence du nouveau Puce Snapdragon 765G qui assure le prise en charge de la 5G du nouveau terminal. Ajouté au processeur, nous trouvons 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. L’une des critiques de la première version était la choisir un processeur milieu de gamme, quelque chose qui se répète avec cette itération.

Au moins Motorola a prêté attention à résoudre le problème de l’appareil photo et le nouveau Razr 5G comprend un appareil photo 48 MP avec ouverture f / 1,7, stabilisateur d’image optique et autofocus laser. La caméra frontale est également mise à jour avec un capteur de 20 MP avec une ouverture f / 2,2 pour les selfies.

Motorola Razr 5G: appareil photo et design amélioré

Les spécifications sont complétées par un Batterie de 2800 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 15 W qu’il cherchera à résoudre la critique de l’autonomie de son prédécesseur. Bien qu’il ne soit pas assez grand comme les autres terminaux moyens, nous nous attendons à ce qu’il fonctionne au moins mieux que le premier Razr.

Motorola a également fait paramètres dans le logiciel pour profiter de la affichage secondaire. Le panneau pOLED de 2,7 pouces a une résolution de 800 x 600 pixels et maintenant de plus en plus d’applications l’utilisent, y compris l’appareil photo, les messages, YouTube, Google Maps, Keep et même certains jeux.

Tout ce qui précède sera alimenté par Android 10 sous My UX. D’autres changements notables incluent un capteur d’empreintes digitales à l’arrière – au-dessus du logo Motorola – et un corps en aluminium anti-éclaboussures avec une sensation plus agréable au toucher.

Concernant sa durabilité, Motorola dit que la charnière résiste jusqu’à cinq ans d’utilisation continue, y compris les utilisateurs qui ouvrent et ferment leur téléphone mobile plus de 100 fois par jour.

Le Motorola Razr 5G ce sera légèrement moins cher que son prédécesseur et sera vendu pour 1399 $ à l’automne. Le terminal pliable sera disponible en Polished Graphite (noir), Liquid Mercury (argent) et Gold Blush (or). Il sera dans un premier temps disponible en Chine, dans certains pays européens et aux États-Unis.

Comme avec le premier Razr, le Motorola Razr 5G devrait être disponible en Espagne et au Mexique quelque part en 2020.

