Un article d’un haut responsable de Lenovo sur Weibo ouvre toute une série de spéculations.

Écrit par María Veiga chez Motorola

Depuis que Lenovo a acheté Motorola, la firme américaine a connu une renaît sur le marché des smartphones. Depuis quelque temps déjà, on voit comment au fil des mois de plus en plus de terminaux sont arrivés sur le marché sous sa signature et, en plus, comment ceux-ci se répartissent entre les différents segments.

La fourchette moyenne supérieure n’a pas non plus été exempte de nouveaux membres Motorola. Il y a quelques mois, nous avons vu l’arrivée du Motorola Edge avec espoir, mais aussi avec le sentiment que peut-être son temps était-il passé. Maintenant, quelques mois plus tard, Lenovo et / ou Motorola, quel que soit leur nom, préparent le terrain pour le lancement d’une nouvelle version de ce terminal à écran incurvé, le Motorola Edge S.

Savoir plus: Tous les téléphones Motorola que nous verrons en 2021 (que nous connaissons)

Sans nomenclature officielle mais avec confirmation non officielle

Bien que le nom soit encore inconnu, le experts de l’autre côté du continent ils pointent vers le “Edge S” comme un substitut au “Edge +”. En tout cas, c’était le propre directeur général de Lenovo en Chine, Chen Jin, dans un post sur Weibo qui a officiellement communiqué les plans de l’entreprise: il y aura très prochainement Motorola haut de gamme.

“La nouvelle série arrive bientôt, Le nouveau produit phare arrive et le Snapdragon 8XX est stable. La nouvelle expérience avance chaque jour, elle arrivera bientôt », a-t-on pu lire dans la publication accompagnée d’une image avec le logo Motorola.

Mais la chose la plus intéressante à propos du message n’est pas le contenu lui-même, qui aussi, mais l’appareil à partir duquel il a été publié. Si nous faisons confiance au réseau social, l’article a été rédigé à partir d’un Motorola Edge S, un téléphone qui pas encore officiellement sur le marché mais cela, évidemment, oui dans le développement.

Depuis lors, nous ne pensons pas que ce message était aléatoire. Très rarement, en fait, ces types de «fuites» le sont. Chen Jin nous a mis le crochet et … avons-nous pris? Nous ne pensons pas qu’il y aura trop de jours pour vérifier.

Ce qui pourrait arriver, c’est que la nomenclature «Edge S» se limitera à la Chine, se lançant sur d’autres marchés au sein d’une série bien mieux connue des utilisateurs sous le nom de gamme «Moto».