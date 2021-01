Deux des smartphones Motorola peuvent être à vous à prix réduit grâce à Amazon Espagne. Vous avez la possibilité d’acheter le Moto E7 Plus pour seulement 119 euros, Lui aussi Motorola Moto G9 Play pour seulement 149 euros.

On parle de deux des smartphones les plus vendus de l’entreprise, deux terminaux qui peuvent être un succès certain. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les appareils Motorola.

Motorola Moto E7 Plus: arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. Vous ne trouverez qu’une petite encoche en forme de goutte qui abrite sa caméra frontale, elle a donc un Design moderne. Votre cerveau est le Snapdragon 460, un processeur avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Ce Moto E7 Plus abrite également 2 caméras arrière et une batterie de 5000 mAh.

Motorola Moto G9 Play: incorpore un écran IPS de 6,5 pouces et une petite encoche en forme de goutte. Sous son châssis se trouve Qualcomm Snapdragon 662, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème pour profiter d’un bon fonctionnement. Ce Motorola Moto G9 Play abrite également 3 caméras arrière et une grande batterie de 5000 mAh.

