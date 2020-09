Motorola a annoncé l’arrivée au Mexique de ses nouveaux modèles Moto E7 Plus, Moto G9 Play et Moto G9 Plus, avec lequel il espère affronter Xiaomi dans la compétition milieu de gamme et entrée. À un prix correspondant à sa catégorie, chaque modèle possède des fonctionnalités accrocheuses, notamment un appareil photo à capteur de 48 MP dans le terminal le plus basique.

Le premier d’entre eux est lui Moto E7 Plus, un smartphone avec Écran HD de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur 20: 9 et une résolution de 1560 x 720 pixels. À l’intérieur, il intègre une puce Snapdragon 460 à huit cœurs, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via la mémoire microSDXC.

Moto E7 Plus

L’une des options qui se démarquent est la Appareil photo 48 MP avec technologie Quad Pixel et Night Vision, ainsi qu’un capteur 2 MP pour la profondeur. À cela s’ajoute une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10 W via un connecteur microUSB.

En termes de design, le Moto E7 Plus n’a rien d’extraordinaire. Le smartphone est proposé dans les couleurs orange et bleu. Le corps n’est pas aussi mince que les autres smartphones, bien qu’il soit hydrofuge. Le terminal comprend un bouton sur le côté pour activer l’Assistant Google Et il fonctionne sous Android 10 en utilisant la couche My UX qui garantit une expérience presque aussi propre qu’Android d’origine.

Les Motorola Moto G9 Play et Moto G9 Plus optent pour Xiaomi dans le milieu de gamme

Moto G9 Play

En revanche, les Moto G9 Play et Moto G9 Plus se positionnent comme l’option pour ceux qui recherchent un terminal de milieu de gamme ne dépassant pas 8 000 pesos. Il Moto G9 Play propose un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels. À l’intérieur, il abrite un processeur Qualcomm Snapdragon 662, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage avec prise en charge de microSDXC.

Dans la section caméras, nous trouvons un triple arrangement qui comprend le principal avec Capteur 48 MP f / 1.7, une macro de 2 MP et 2 MP de profondeur. La caméra frontale est de 8 MP f / 2.2. Tout ce qui précède est amélioré par un Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 20 W et connecteur USB-C. Comme le Moto E7 Plus, le Moto G9 Play comprend une prise casque et fonctionne sous Android 10.

Le nouveau Moto G9 Plus étend les capacités de la gamme la plus aboutie de Motorola

Le dernier sur la liste est Moto G9 Plus, qui intègre un écran de 6,81 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un support HDR10. Le processeur choisi est un Snapdragon 730G accompagné de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Pour le distinguer du reste, Motorola a intégré une matrice de quatre caméras: un 64 MP f / 1.8 principal, 8 MP grand angle, 2 MP macro et 2 MP de profondeur. Le Moto G9 Plus peut enregistrer une vidéo 4K à 30 images ou 1080p jusqu’à 120 images. L’offre de caméra est complétée par un capteur avant de 16 MP pour les selfies.

En autonomie, le Moto G9 Plus offre la même Batterie de 5000 mAh que ses frères plus jeunes, bien qu’avec la prise en charge d’une charge rapide de 30 W. Le système d’exploitation est Android 10 qui fonctionne avec My UX.

Prix ​​et disponibilité des Moto E7 Plus, Moto G9 Play et Moto G9 Plus au Mexique

Moto G9 Play

Il Moto E7 Plus sera disponible dans les prochains jours dans les couleurs bleu mystique et orange crépusculaire au prix de 4 299,00 $. Il peut être acheté déverrouillé sur le site Web de Motorola au Mexique, ainsi que auprès des principaux opérateurs et magasins de détail.

Il Moto G9 Play Il est maintenant disponible à l’achat en vert persistant, bleu électrique et rose printanier au prix de 5 299,00 $. Finalement, le Moto G9 Plus Il sera vendu dans les couleurs bleu plongée et rose champagne au prix de 7299,00 $. Les deux peuvent être achetés sur le Web ou attendre votre arrivée avec votre opérateur de confiance.

