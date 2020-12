La société d’ailes a publié une liste de 23 smartphones que Motorola mettra à jour vers Android 11. Dans cette liste, nous pouvons trouver un “initié”, le Lenovo K12 Note, un appareil conçu par Lenovo, la société à laquelle appartient Motorola (acheté à Google il y a quelques années).

En faisant un peu de mémoire historique, il est facile de se rappeler que Motorola a traversé un moment très difficile avant d’être acheté par Google. Leur situation est similaire à celle que subissent d’autres géants du secteur mobile, comme Nokia par exemple. La firme n’a pas pu s’adapter à la transition du mobile «stupide» au smartphone, ce qui l’a placée dans une situation difficile.

L’achat de Google a marqué un tournant et le lancement de la légendaire série Moto G a marqué le début d’un nouvel âge d’or pour la société Libertyville. Depuis son acquisition par le géant de Mountain View, Motorola a été promue en tant que «société Google» jusqu’à la finalisation de sa vente à Lenovo en 2014, opération qui a été réglée pour un montant de 2 910 millions de dollars, bien que le premier ait gardé les brevets de celui-là.

Au cours des dernières années, l’évolution de Motorola a été positif en généralS’il est vrai qu’il n’a pas été en mesure de répéter l’énorme succès qu’il a connu dans les années 1990 et au premier semestre 2000.

Un aperçu des smartphones Motorola qui recevront Android 11

Motorola Razr 5G Motorola Razr 2019 Motorola Edge Motorola Edge + Motorola One 5G Motorola One Action¹ Motorola One Fusion Motorola One Fusion + Motorola One Hyper Motorola One Vision Moto G 5G Moto G 5G Plus Moto G Fast Moto G Power Moto G Pro Moto G Stylus Moto G9 Moto G9 Play Moto G9 Plus Moto G9 Power Moto G8 Moto G8 Power Lenovo K12 Note

Nous avons une liste assez complète qui comprend des modèles très actuels, et certains d’entre eux sont très intéressants. Par exemple, Le Moto G 5G est un smartphone avec un excellent rapport qualité-prixComme il est livré avec un SoC Snapdragon 750G, il est compatible avec la norme 5G et son prix est de 299 euros.

Motorola n’a pas donné de dates précises, nous ne savons donc pas quand exactement la mise à jour d’Android 11 arrivera sur les appareils que nous avons répertoriés, mais il a indiqué qu’elle serait disponible. “Dans les mois à venir”. Si vous avez l’un des terminaux listés, patience, il semble que vous devrez encore attendre un peu.