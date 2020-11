Motorola vient de rendre officiel, avec le Motorola Moto G9 Power, son nouveau Motorola Moto G 5G, le petit frère du Motorola Moto G 5G Plus. Ce mobile est livré avec l’un des meilleurs processeurs Qualcomm pour le milieu de gamme 5G, en plus d’avoir une batterie assez grosse.

Nous allons vous donner toutes les spécifications, caractéristiques et fiche technique de ce Motorola Moto G 5G, un milieu de gamme inférieur à 300 euros Il vient concurrencer les rivaux les plus ambitieux en termes de rapport qualité / prix.

Fiche technique du Motorola Moto G 5G

Moto G 5G

écran

6,7 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

HDR10

Processeur

Muflier 750G

GPU Adreno 619

Versions

6 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To

Caméra frontale

16 mégapixels

Caméras arrière

48 mégapixels

Super grand angle de 8 mégapixels

Macro 2 mégapixels

Batterie

5 000 mAh

Charge rapide TurboPower 20 W

Système opératif

Android 10

Connectivité

5G SA / NSA

WiFi 5

Bluetooth 5.1

USB type C

Dimensions et poids

160,5 x 73,9 x 7,85 mm

169 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

299 euros

Un milieu de gamme ambitieux avec connectivité 5G

Le Motorola Moto G 5G mise sur le Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur plus que solvant que l’on a déjà vu dans des propositions comme le Xiaomi Mi 10T Lite. Ce processeur est accompagné de configurations de 4 et 6 Go de RAM, ainsi que d’une mémoire interne de 64 ou 128 Go extensible jusqu’à 1 To via des cartes microSD. Le panneau mesure 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, a un rapport d’aspect 20: 9 et est compatible HDR10.

Pour alimenter ce grand panneau, nous trouvons une énorme batterie de 5000 mAh, alimenté par une charge rapide Turbo Power 20W. C’est un ampérage similaire à celui de ses modèles concurrents directs, mis à part le fait qu’Android 10 personnalisé par Motorola devrait permettre de réduire encore moins la consommation d’énergie.

Le Motorola Moto G 5G mise sur trois caméras: un grand angle, un ultra grand angle et une macro, pas de téléobjectif

Si on parle de la section photographique, on trouve trois caméras, avec capteur principal de 48 mégapixels. Les deux autres capteurs sont un ultra grand angle et un capteur macro pour prendre des photos de très près. La caméra frontale fait 16 mégapixels et, dans le cas de celui-ci et du capteur principal, les pixels sont regroupés de sorte que les photos occupent un peu moins.

Le point étoile de la connectivité est la connexion 5G, bien que nous ayons le WiFi bi-bande, Bluetooth 5.0 et USB Type C.Le 5G qui prend en charge le Snapdragon 750G C’est complet, c’est-à-dire à la fois NSA et SA.

Versions et prix du Moto G 5G

Le nouveau Motorola Moto G 5G arrive en Espagne dans une seule version de RAM et de stockage interne, et sera disponible dans les couleurs gris foncé et argent. Le prix fixé par Motorola pour ce modèle est de 299 euros.

Moto G 5G avec 6 Go / 128 Go: 299 euros

