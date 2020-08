Motorola a dévoilé aujourd’hui tranquillement le Moto G9 en Inde, son premier téléphone sous la série Moto G9. Le téléphone succède au Moto G8, qui a été lancé en mars de cette année.

Le Moto G9 arbore un écran de résolution HD + de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et une encoche en forme de goutte d’eau en haut, abritant une caméra selfie 8MP. Un chipset 11 nm Qualcomm Snapdragon 662, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, alimente le smartphone économique.

Il a une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur principal de 48MP, une caméra macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Garder les lumières allumées est une grande batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W. Le téléphone est également livré avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, un port USB Type-C et un revêtement hydrofuge. Comme les autres téléphones récents de Motorola, le Moto G9 propose également un bouton Google Assistant dédié. Sur le plan logiciel, le Moto G9 exécute Android 10 hors de la boîte.

Motorola a fixé le prix du Moto G9 à 11 499 ₹ (154 $) en Inde, le mettant en tête-à-tête avec le Redmi Note 9. Le téléphone sera mis en vente dans le pays à partir du 31 août auprès de Flipkart. En ce qui concerne les options de couleur, le Moto G9 sera proposé en bleu saphir et vert forêt.

