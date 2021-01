Motorola joue avec les différences subtiles, et dans ce cas, nous comparons deux smartphones aux performances très similaires mais au design assez différent … Lequel acheter entre le Moto G9 Play et le Moto G8 Power?

Écrit par Damián García chez Motorola

Le nouveau Motorola, désormais converti en quelque chose de similaire à un fabricant chinois entre les mains de Lenovo, nous a anticipé alors qu’il se prépare à un début d’année 2021 plein de smartphones et d’actualités, même s’il faut certainement admettre que son catalogue 2020 était également assez peuplé de options intéressantes en particulier dans les gammes de base et moyennes à des prix très attractifs.

C’est le cas des deux mobiles que nous vous apportons aujourd’hui chez Explica.co, et le Moto G9 Play et le Moto G8 Power sont essentiellement deux smartphones très similaires avec un design best-seller, qui à l’extérieur sont assez différents pour offrir des options à différents goûts, bien que les deux gammes de prix très bon marché.

Il semble que Motorola ait voulu offrir d’un côté dessins avec encoche et de l’autre avec trou dans l’écran, dans des tailles similaires et avec des configurations matérielles et de caméra différentes, à la recherche de chacun pour choisir sa préférence en sachant que l’expérience utilisateur sera plus ou moins similaire dans les deux cas.

Donc, à ce stade, il est tout à fait clair que choisir entre les deux modèles ne sera pas facile et ce sera en partie réduit à une question de goût, alors essayons de vous aider en vous montrant Similitudes et différences entre le Moto G9 Play et le Moto G8 Power… Voulez-vous nous accompagner pour les voir?

Différences subtiles, même public cible et un point de plus, si possible, pour le Moto G8 Power

S’il est vrai que les deux téléphones sont très similaires, il est également vrai qu’en effet le G8 Power a reçu des ingénieurs de Motorola un point de plus dans la section matériel, en particulier sur votre écran, même s’il est vrai que vous perdez des mégapixels sur votre appareil photo principal à la recherche de plus de polyvalence avec plus de capteurs.

Quoi qu’il en soit, commençons par le début car le Moto G9 Play est plus grand, avec 165,2 x 75,7 x 9,2 millimètres et 200 grammes de poids, présentant avant avec encoche et panneau de 6,5 pouces et résolution HD + 720p.

Pour sa part, le Moto G8 Power se retrouve avec un panneau de 6,4 pouces et résolution FHD + 1080p, plus optimisée avec trou pour caméra frontale dans un boîtier de 156 x 75,8 x 9,6 mm et 197 grammes de poids.

Ce sont deux concepts similaires séparés d’environ 6 mois, avec de subtiles différences matérielles et un design assez différent entre eux, ce qui marquera sans aucun doute une bonne partie de la décision en ne suivant que des goûts et préférences subjectifs.

Les deux ont un revêtement hydrofuge pour résister à la pluie, par exemple, mais ils ne sont pas certifiés IPxx et optent tous les deux pour les chipsets Qualcomm, dans le cas du G8 Power un Snapdragon 665 tandis que le G9 Play monte le Snapdragon 662.

Ils ne présenteront pas de différences à cause du processeur, ni à cause de leur Configurations de 4 Go de RAM et de 64 Go de mémoire de stockage, extensible dans les deux cas par des cartes microSD.

Il n’y a pas non plus de différences au niveau de sa batterie, car les deux modèles intègrent une capacité de 5000 mAh, bien que le Moto G9 Play profite du fait qu’il est plus moderne de présenter Charge rapide de 20 W et connectivité WiFi double bande, tandis que le G8 Power charge jusqu’à 18 W et ne dispose que du WiFi 802.11 b / g / n.

Une autre différence subtile apportée par la modernité est que le G9 Play a NFC, étant ainsi le seul qui vous permettra de payer avec votre mobile, car sinon, les deux ont USB Type-C, prise audio standard et radio FM.

Quant à la photographie mobile, il y a des différences dans ce cas

Si la photographie mobile est différentielle dans la gamme haut de gamme, il en sera de même dans la gamme de base, tout en économisant évidemment des distances, donc ici, Motorola a voulu que le Moto G8 Power et le Moto G9 Play jouent à différents jeux suivant des stratégies très différentes.

Il G8 Power est certainement plus polyvalent, avec jusqu’à quatre capteurs, tandis que le G9 Play élève les mégapixels et améliore son capteur principal réduire le nombre et la qualité des compagnons.

Mais ne restons pas ici, allons analyser en détail tout le matériel photographique des deux smartphones Motorola:

Motorola Moto G9 PlayMotorola Moto G8 Power48 MP de large (f / 1.7), PDAF16 MP de large (f / 1.7), PDAF2 MP macro (f / 2.4) 8 MP ultra large (f / 2.2), 118º2 MP de profondeur (f / 2.4) 8 Téléobjectif MP (f / 2.2), PDAF, zoom optique 2×2 MP macro (f / 2.2) Flash LED, HDR, vidéo 1080p @ 60fps Flash LED, HDR, vidéo 4K @ 30fps, gyro-EIS

Sur le devant, il y a plus de différences, avec une caméra 8 mégapixels pour le Moto G9 Play, Pendant ce temps, il G8 Power va jusqu’à 16 mégapixels, dans les deux cas avec la vidéo HDR et FullHD.

Évidemment dans les deux cas, la réponse sera dans la moyenne, mais il ne fait aucun doute que le modèle G8 offrira plus de possibilités avec zoom optique, bokeh et vidéo 4K avec un stabilisateur logiciel, quelque chose qui est toujours apprécié.

Et enfin, pour compléter la section multimédia et loin des caméras, il est également possible notez que le Moto G8 Power dispose de haut-parleurs stéréo, tandis que le G9 Play n’a qu’un haut-parleur pour jouer notre musique. Ce n’est pas une différence importante, bien sûr, mais c’est un détail à prendre en compte pour les plus audiophiles.

Motorola Moto G9 Play vs Motorola Moto G8 Power, lequel choisir et lequel acheter?

Eh bien, cette comparaison peut être conclue et comme vous l’avez déjà vu, ce sont deux mobiles très similaires, que Motorola a conçu à la recherche d’un public similaire mais mise à jour des aspects dans ces six mois d’intervalle, sûrement pour justifier l’apparition de ce G9 Play si similaire.

En fait, c’est que l’expérience qu’offriront les deux terminaux sera évidemment similaire au jour le jour, mais il y a effectivement des différences importantes, pour commencer le design et surtout dans leurs caméras, offrant une plus grande polyvalence dans le Moto G8 Power pour un meilleur capteur principal dans le G9 Play.

Autrement, la plate-forme matérielle est signée par Qualcomm et il ne présentera pas de différences de puissance, pas du moins si on ne regarde pas la connectivité qui sur le G9 Play, il s’améliore avec le WiFi bi-bande et le NFC garder tout le reste.

Vu tous les détails, à mon avis la différence de matériel et de prix n’est pas significative, donc la décision est simple: si vous voulez un mobile plus moderne qui vous permette de payer, le Moto G9 Play est à vous, et si par contre vous préférez Des caméras plus polyvalentes et un meilleur écran, optez pour le G8 Power.

Il n’y a pas non plus de différence de batterie, et son écran s’améliore dans le cas du G8 Power, avec 0,1 pouce plus court en diagonale, une meilleure taille optimisée et Résolution FHD + par la matrice HD + 720p du G9 Play.

Et pour le prix vous aurez déjà vérifié qu’il n’y a pas non plus de différences palpables, en restant les deux autour de 150 euros avec les rabais évidents que le passage du temps apporte, bien que certainement démarrer le G8 Power était plus cher en tenant compte de son meilleur écran et de son module photographique le plus performant.

Donc, et en tenant compte de tout cela, mon opinion est que la décision dans ce cas est très subjective en termes de conception, dans un premier temps, et ensuite on ne peut penser qu’à un mobile plus moderne comme le G9 Play qui permet de payer en magasin avec lui, ou en celui qui a une caméra quad bien plus polyvalente pour en tirer le meilleur parti dans bien d’autres situations … Laquelle choisiriez-vous?

