Motorola semble connaître une résurgence inattendue, et des appareils comme le Moto G9 Power et le Moto G 5G en sont sans aucun doute une explication convaincante. Et c’est que, dans un milieu de gamme saturé, il est essentiel de chercher à se démarquer d’une certaine manière pour ne pas se perdre dans la marée, et c’est le but de Motorola, qui recherche des éléments caractéristiques pour chacun des nouveaux smartphones qu’ils présentent. Le Moto G9 Power et le Moto G 5G, qui viennent d’être présentés, restent dans cette lignée.

Et il y a un autre aspect très remarquable de la politique actuelle de Motorola, à savoir semble ajuster singulièrement les prix de ses terminaux. Nous l’avons déjà vu avec le Motorola Razr 5G et avec le Moto E7, et cette politique sera maintenue dans le Moto G9 Power et le Moto G 5G.

Motorola Moto G9 Power

Si nous parlons du premier, le Moto G9 Power, son élément le plus notable est sa batterie, et c’est parce que le «nom de famille» Power fait référence sa grande capacité, de pas moins de 6000 milliampères. À titre de comparaison, l’iPhone 12 Pro Max dispose d’une batterie de 3687 milliampères, tandis que le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G se rapproche un peu plus, avec 5000 milliampères. Plus de capacité que les deux et à la différence que les deux premiers sont le haut de gamme d’Apple et de Samsung, tandis que le G9 Power est dans le milieu de gamme.

Motorisé avec un GPU Qualcomm Snapdragon 662 et 4 gigaoctets de RAM, on retrouve le Moto G9 Power avec un appareil de 6,8 pouces IPS avec une perforation derrière laquelle se trouve sa caméra frontale, qui a une résolution de 16 mégapixels. En ce qui concerne son appareil photo principal, le Moto G9 Power monte trois éléments: un capteur principal de 64 mégapixels, un pour la macro photographie de 2 mégapixels et un capteur de profondeur, également deux mégapixels.

Basic équipé de 128 Go de mémoire interne, sa capacité peut être étendue à l’aide d’une carte microSD et, en termes de connectivité, il dispose de 4G / LTE, Bluetooth 5, double connecteur WiFi 802.11 et USB-C et, pour garantir l’identification de l’utilisateur, le Moto G9 Power dispose d’un capteur d’empreintes digitales biométrique sur le dos.

La vente du Moto G9 Power débutera dans les prochaines semaines, et son prix sera trouvé environ 200 dollars / euros.

Motorola Moto G 5G

Si le Moto G9 Power se distingue par son énorme batterie, le Moto G 5G ne manque pas non plus à cet égard, grâce à son Batterie de 5000 milliampères, à égalité avec le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Mais son point fort, dans ce que Motorola met l’accent sur ce Moto G 5G est, comme son nom l’indique, sa compatibilité avec les réseaux 5G, une caractéristique fondamentale déjà en haut de gamme, mais qui atteint encore progressivement le milieu de gamme.

À l’intérieur de l’intérieur du Moto G 5G, nous trouvons un Snapdragon 750 pris en charge par 6 Go de RAM, qui servent à donner vie à un écran de 6,7 pouces avec résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels). Concernant sa capacité de stockage, une partie des 128 gigaoctets de mémoire interne qui, comme dans le Moto G9 Power, peut être étendue à l’aide d’une carte MicroSD, afin qu’elle puisse atteindre jusqu’à 1 téraoctet de capacité.

Après un trou dans l’écran, on retrouve une caméra frontale de 16 mégapixels, tandis que si l’on regarde la caméra principale du Moto G 5G, on retrouve trois éléments: un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un troisième élément de 2 mégapixels pour la macro, qui composent un appareil photo assez complet,

Si on parle de connectivité, le Moto G 5G est compatible avec les réseaux Connecteur 5G / 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 et USB-C. Il vous permet également d’insérer deux cartes SIM (bien que dans ce cas l’utilisation d’une carte mémoire MicroSD soit supprimée) et, contrairement au Moto G9 Power, le capteur d’empreintes digitales du Moto G 5G est situé sur le côté du téléphone.

Le Motorola Moto G 5G sera mis en vente dans quelques semaines pour un prix approximatif de 300 euros / dollars.

Avec des informations de Gsmarena