Après avoir présenté le Motorola Moto G9 Plus et le Motorola Moto G9 Play, la société officialise le Motorola Moto G9 Power, une variante qui mise tout sur une batterie gigantesque. C’est un milieu de gamme en dessous de 200 euros, il s’agit donc de rivaliser directement avec les alternatives de Xiaomi, Realme et d’autres adversaires en termes de rapport qualité-prix.

Avec un processeur Qualcomm, Batterie de 6000 mAh et trois caméras à l’arrière, le Motorola Moto G9 Power veut conquérir le milieu de gamme. Nous allons revoir ses caractéristiques et spécifications, car il s’agit d’un modèle frappant.

MOTOROLA MOTO G9 POWER

DIMENSIONS ET POIDS

172,14 x 76,79 x 9,66 mm

221 grammes

ÉCRAN

6,8 “

HD +

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 662

MÉMOIRE INTERNE

128 Go extensible via des cartes microSD

MÉMOIRE RAM

4 Go

BATTERIE

6 000 mAh

Charge rapide de 20 W

CAMÉRA ARRIÈRE

64 MP

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

CAMÉRA FRONTALE

16 MP

LOGICIEL

Android 10

AUTRES

Bluetooth 5.0

WiFi ac

4G LTE

USB type C

PRIX

199,99 euros

Un engagement d’autonomie

Le Motorola Moto G9 Power est un vrai pari sur la batterie. Il a une capacité de 6000 mAh, accompagné d’une charge rapide de 20W. C’est l’une des plus grosses batteries du milieu de gamme, ce qui donne au terminal près de 10 mm d’épaisseur. Son écran est de 6,8 pouces, bien qu’il soit un peu court en résolution, puisqu’il s’agit de HD +, avec la technologie IPS.

Le Moto G9 Power mise sur un processeur Qualcomm et une mémoire interne de 128 Go pour conquérir le milieu de gamme

Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 662, un pari bas-milieu de gamme qui s’accompagne de 4 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne, extensible via des cartes microSD. Ne pouvait pas manquer Port USB Type-C, Bluetooth 5.0, WiFi bi-bande, Connectivité LTE et plus encore.

Trois humbles caméras et Android 10

Au niveau photographique, le Motorola Moto G9 Power mise sur trois capteurs. Le premier est de 64 mégapixels et applique le bien connu Pixel Binning à fusionner 4 pixels en un pour essayer de capturer plus de lumière. Il en résulte des images de 12 mégapixels, bien que nous pourrons prendre des photos en mode complet à 64 mégapixels.

Les capteurs secondaires de ce téléphone sont une macro et une profondeur, nous n’avons pas trouvé d’ultra grand angle

Les deux autres capteurs sont de deux mégapixels, l’un d’eux est une macro et le troisième capteur est dédié à la collecte d’informations sur la profondeur de champ, pour améliorer le mode portrait. La caméra frontale mesure 16 mégapixels.

Concernant le logiciel, nous avons Android 10 avec MyUX, La couche de personnalisation de Motorola. Il s’agit essentiellement d’Android Stock avec des ajouts de marque tels que des gestes personnalisés.

Versions et prix du Motorola Moto G9 Power

Ce modèle sera mis en vente dans les prochaines semaines dans les canaux de vente autorisés. Il aura un prix de 199,99 euros dans sa version 4 + 128 Go, un chiffre ajusté pour un terminal qui vise à briller grâce à sa gigantesque batterie.

