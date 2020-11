La famille Moto G9 s’agrandit en admettant un nouveau frère dans ses rangs: le Motorola Moto G9 Power. Avec un accent particulier sur la batterie, ce smartphone offre un design attrayant, les multiples caméras arrière habituelles et un coût qui correspond raisonnablement bien aux caractéristiques du mobile.

Motorola a présenté divers smartphones ce 2020: de ceux orientés vers la gamme la plus élevée, avec le Motorola Razr 5G en tête, aux plus économiques, comme le récent Motorola Moto E7 Plus. Et maintenant a décidé complétez votre milieu de gamme avec le Motorola Moto G9 Power, le dernier représentant de la famille G9 à arriver et qui, comme son nom l’indique, indique une superbe autonomie. Sans perdre de vue d’autres facteurs clés, bien sûr.

Fiche technique du Motorola Moto G9 Power

MOTOROLA MOTO G9 POWER

DIMENSIONS ET POIDS

172,14 x 76,79 x 9,66 mm

221 grammes

ÉCRAN

6,8 “

HD +

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 662

MÉMOIRE INTERNE

128 Go extensible via des cartes microSD

MÉMOIRE RAM

4 Go

BATTERIE

6 000 mAh

Charge rapide de 20 W

CAMÉRA ARRIÈRE

64 MP

Macro 2 MP

2 MP de profondeur

CAMÉRA FRONTALE

16 MP

LOGICIEL

Android 10

AUTRES

Bluetooth 5.0

WiFi ac

4G LTE

USB type C

PRIX

199,99 euros

Beau design avec le poids et l’épaisseur logiques

Le téléphone utilise du plastique pour la construction et également pour la face arrière. Cette face a une finition un peu rugueuse pour favoriser l’adhérence, un point particulièrement important: le Motorola Moto G9 Power a des dimensions généreuses, également un poids inhabituel dans un mobile de sa catégorie. 221 grammes semblent exagérés, même s’il suffit de regarder la batterie pour comprendre.

Au-delà du design agréable qui suit la ligne habituelle de Motorola, le Moto G9 Power affiche son milieu de gamme avec le processeur, un Snapdragon 662. Assez sur le papier pour donner une expérience agréable sans se faire remarquer, le SoC est accompagné de 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Ce dernier chiffre semble assez juste, surtout lorsque sa concurrence tarifaire commence déjà avec un minimum de 6 Go.

Dans la section photographique, le Motorola Moto G9 Power comprend une triple caméra arrière dans un module carré qui dispose d’un capteur de 64 mégapixels accompagné de deux autres plutôt copieux: macro et profondeur, tous deux 2 mégapixels. En face, le mobile propose un appareil photo de 16 mégapixels sous un trou dans l’écran. Ce panneau est réduit à la résolution HD +, un inconvénient évident étant donné que l’écran du Motorola Moto G9 Power est de 6,8 pouces. IPS LCD, au fait.

Voulez-vous une batterie? Eh bien, il faut: 6000 mAh

Avoir le nom de famille «power» n’implique qu’une chose: le constructeur a orienté le téléphone vers l’autonomie. Et c’est le cas du Motorola Moto G9 Power, du moins sur le papier: en l’absence de l’analyse, avoir 6000 mAh devrait donner plusieurs jours d’utilisation, même de manière intensive. Et sans perdre la charge rapide en cours de route, même si ce n’est pas exagéré: le mobile dispose d’un chargeur USB C 20 W.

Le Motorola Moto G9 Power complète la liste des fonctionnalités avec Bluetooth 5.0, dispose d’un WiFi bi-bande, se contente d’offrir la 4G LTE (plus que suffisant pour l’instant) et comprend un lecteur d’empreintes digitales arrière que la marque place stratégiquement sur son logo.

Le mobile commence avec Android 10 en standard avec la couche personnalisée de Motorola, MyUX. Il n’est pas lourd, offre une quantité remarquable de fonctions supplémentaires et possède certaines de ses propres applications.

Prix ​​et disponibilité du Motorola Moto G9 Power

Motorola n’a pas confirmé de date de sortie précise, nous savons qu’il sera disponible dans les semaines à venir. Nous connaissons également le prix: le Motorola Moto G9 Power coûtera 199,99 euros.

