Après le premier barrage de mises à jour de sa famille Motorola G, la société de smartphones appartenant à Lenovo continue d’annoncer l’arrivée de nouveaux smartphones tels que le Motorola One 5G Ace. En fait, il semble que chaque téléphone annoncé ait au moins une caractéristique, avec le support du stylet, une longue autonomie de batterie, ou dans ce cas, prise en charge des nouveaux réseaux sans fil 5G.

Spécifications Motorola One 5G Ace

Système opératif

Android 10 avec le skin MyUX

écran

6,7 pouces Max Vision IPS LTPS

Résolution

Full HD + (2400 x 1080 pixels) avec prise en charge HDR10

SoC

Qualcomm Snapdragon 750G (Octa-Core Kryo 570 jusqu’à 2,2 GHz)

Mémoire

4 ou 6 Go de RAM

Espace de rangement

64 ou 128 Go (extensible via microSD)

Caméra frontale

16 MP (f / 2,2)

Caméra arrière

Configuration quadruple:

·48 MP Quad Pixel (f / 1.7)

·8 MP ultra-large 118 ° (f / 2,2)

·Macro 2 MP (f / 2,4)

Connectivité

Wi-Fi, double Wi-Fi, 5G SA / NSA, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

Tambours

5000 mAh avec charge rapide de 15 W

Dimensions

166,1 x 76,1 x 9,9 mm

Poids

212 grammes

Comme vous pouvez le voir à partir du nom seul, le principal argument de vente de ce téléphone est qu’il prend en charge la 5G, mais il ne semble pas non plus être à la traîne à d’autres égards. Le téléphone est équipé d’un SoC Snapdragon 750G (c’est là qu’il tire ses capacités 5G), un écran Max Vision FHD + de 6,7 pouces avec prise en charge HDR10, et deux options pour choisir entre 4 et 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne.

Au dos, on retrouvera une triple caméra avec un capteur principal de 48MP utilisant la technologie Quad Pixel pour aider à renforcer la photographie en basse lumière. Sans surprise, étant donné les baies de caméras arrière à l’arrière d’innombrables autres téléphones de milieu de gamme, ce tireur principal est associé à un objectif ultra-large et à une caméra de macro-vision, avec un appareil photo 16MP à l’avant.

De plus, les caméras avant et arrière sont alimentées par l’intelligence artificielle pour améliorer les résultats en s’adaptant à différentes scènes.

Enfin, force est de constater que le Motorola One 5G Ace équipera une puissante batterie de 5 000 mAh, qui selon la marque nous assure, nous offrira une autonomie de jusqu’à deux jours complets sur une seule charge, même sous l’utilisation de connexions 5G.

Disponibilité et prix

Étant le dernier des smartphones présentés par la société, le Motorola One 5G Ace est également postulé comme le plus cher d’entre eux, oui, en maintenant un prix tout aussi bon marché de seulement 399,99 $. On s’attend donc à ce que, après sa première avancée aux États-Unis, à partir du 13 janvier, les premières unités commencent à être expédiées, élargissant également de nouvelles informations sur sa future disponibilité et son prix à l’international.