Motorola prépare un smartphone avec SoC Snapdragon 888

Celui de la marque Motorola ces dernières années a sans aucun doute été une résurgence exemplaire. Pionnier de la téléphonie mobile avec son Motorola DynaTAC 8000X, premier téléphone mobile disponible sur le marché, depuis lors et jusqu’à la seconde moitié de ce siècle, il a joué un rôle de premier plan sur ce marché. Cependant, lorsque son déclin a commencé et qu’il a été racheté par Google, tout laissait présager que ceux du moteur de recherche seraient intéressés par les brevets et rien d’autre. Quelques années plus tard, il est passé entre les mains de Lenovo, il semblait que sans douleur ni gloire, mais les plans de cette technologie se sont avérés beaucoup plus ambitieux qu’ils ne le paraissaient au début.

La “renaissance” de Motorola, par la main de son propriétaire Lenovo a été écrite jusqu’à récemment avec appareils milieu de gamme, dans de nombreux cas avec une caractéristique particulièrement remarquable et plus courante dans le haut de gamme que dans la moyenne (il peut s’agir de connectivité 5G, batterie grande capacité, caméra haute performance, etc.), une stratégie qui a très bien fonctionné et qui a permis à la marque de récupérer une grande partie de son passé prestige et, surtout, sa part de marché.

Mais Lenovo ne semble pas se contenter du milieu de gamme, et jusqu’à présent, la preuve la plus claire en est le Motorola Edge + (qui n’a pas été trop réussi en raison de son prix élevé et de son écran incurvé) et, comme nous l’avons appris il y a environ un mois, le Motorola Nio, qui selon les fuites de l’époque Il serait construit autour d’un Qualcomm Snapdragon 865 avec 8 gigaoctets de RAM et 128 gigaoctets de stockage, et une variante avec respectivement 12 et 256 gigaoctets de RAM et de stockage.

Désormais, et sur la base d’une publication sur Weibo de Chen Jin, cadre de Lenovo, à laquelle s’ajoute la confirmation par Qualcomm que Motorola disposera d’un smartphone avec son Snapdragon 888, la spéculation sur l’arrivée prochaine d’une nouvelle marque haut de gamme a déclenché qui, hypothétiquement, «volerait» le rôle de produit phare au Nio, encore inédit. Pour le moment, la seule chose que nous savons sur ce nouveau haut de gamme est la boîte, qui est présentée dans la publication de Jin:

Cette annonce, dans un premier temps, pJe vous ferais penser que nous parlons du Motorola Nio, mais que finalement il ne serait pas équipé d’un Snapdragon 865, mais du pointeur 888. Après tout, tout ce que nous savons sur le Nio est le résultat de fuites, ce sont donc des informations qui doivent être mises en quarantaine. Dans ce cas, oui, la configuration de base que j’ai mentionnée plus tôt n’aurait pas autant de sens, et au lieu de cela, nous parlerions probablement de 12 Go de RAM et d’un minimum de 256 Go de capacité de stockage.

Cependant, si nous y réfléchissons un peu plus, Il est plus logique que Motorola ait dans la chambre à la fois le Nio avec les spécifications déjà filtrées, comme ce nouveau smartphone basé sur le Snapdragon 888. Et c’est de cette manière qu’il améliorerait considérablement sa position dans le segment du milieu-haut et du haut de gamme, avec le Nio à mi-chemin entre les deux, et le nouveau smartphone en haut de gamme pointant vers le produit phare qui dominent le marché. Si l’apprentissage obtenu avec le Motorola Edge + est appliqué à ce modèle, la position de l’entreprise d’ici un à deux ans peut être remarquable.

Avec des informations de Mydrivers