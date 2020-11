Motorola Nio – C’est tout ce que l’on sait du haut de gamme de Motorola pour 2021.

Écrit par Christian Collado

Il semble que le Motorola Edge + aura un successeur. Apparemment, la société californienne appartenant à Lenovo a parmi ses plans le lancement d’un nouveau mobile haut de gamme, qui arriverait à un moment donné au cours de la prochaine année 2021.

Ce terminal arriverait avec le nom de Motorola Nio, et serait destiné à occuper la position de l’actuel Edge +, qui malgré ses problèmes, a réussi à gagner une certaine acceptation du public.

Ce serait le Motorola Nio

En exclusivité sur le portail TechnikNews, l’existence de cet appareil avec le numéro de modèle XT2125 est confirmée.

Apparemment, le téléphone aurait le processeur Qualcomm Snapdragon 865, au lieu du Snapdragon 875 qui donnera vraisemblablement vie au haut de gamme 2021.

On parle aussi d’un 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM, bien qu’il y ait des indications qui indiquent l’existence d’un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne.

En dehors de cela, il semble que Motorola pariera sur un écran avec un taux de rafraîchissement élevé, même si on ne sait pas s’il sera de 90 ou 120 Hz. Dans tous les cas, le la résolution serait Full HD +.

Les autres caractéristiques connues du Motorola Nio sont les inclusion d’une caméra principale de résolution 64 mégapixels, soutenu par un ultra grand angle de 16 mégapixels et une caméra de profondeur de 2 mégapixels. Que pour l’arrière: à l’avant ils seraient présents respectivement deux caméras 16 et 8 mégapixels, situé à l’intérieur d’un trou dans le panneau.

Pour conclure, il est précisé que le téléphone Il atterrira au premier trimestre 2021, avec Android 11 à l’intérieur. Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le Motorola Nio.