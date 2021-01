Quoi Motorola a trouvé sa niche dans le milieu de gammeLa conception de smartphones qui se distinguent par un aspect particulier est quelque chose que personne ne peut argumenter à ce stade. Il est vrai qu’elle oriente également une partie de ses efforts vers le haut de gamme, et qu’à cet égard 2021 s’annonce très intéressante, mais la clé de sa résurgence ces dernières années est sans aucun doute son vaste catalogue d’appareils. avec des prix compétitifs et qui prennent un élément du haut de gamme pour le ramener à la moyenne.

Le dernier exemple de ceci est dans le trois appareils présentés par Motorola peu avant le début du CES 2021 (de plus en plus de constructeurs anticipent cet événement avec leurs annonces), qui viennent renouveler certaines des gammes les plus appréciées du constructeur. Ce sont les trois modèles présentés.

Motorola Moto G Stylus (2021)

Son nom laisse peu de place à l’imagination. Et est-ce que l’élément le plus caractéristique de ce Motorola Moto G Stylus est son dispositif de pointage, un stylet qui est utilisé en combinaison avec le logiciel Motorola qui vous permet d’en profiter pleinement. Et il est particulièrement logique que ce complément soit inclus avec ce modèle particulier, car c’est celui avec le plus grand écran de la famille Moto G, avec ses 6,8 pouces avec une résolution FullHD + (2400 x 1080 points).

Pour le reste, il a une seule configuration autour d’un SoC Snapdragon 678, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible à l’aide d’une carte MicroSD) et dispose d’une batterie de 4000 milliampères, d’un appareil photo principal composé de quatre éléments et son prix sur le marché américain est de 299 $.

écran

LCD de 6,8 pouces; 2 400 x 1 080 px

SoC

Muflier 678

Mémoire

4 gigaoctets

Espace de rangement

128 gigaoctets

Chambre principale

48 mégapixels, f / 1,7

8 mégapixels, f / 2,2

2 mégapixels, f / 2,4

2 mégapixels,

Caméra frontale

16 mégapixels, f / 2,2

Tambours

4 000 milliampères

Dimensions et poids

170 x 78 x 8,9 millimètres; 213 grammes

Motorola Moto G Power (2021)

Comme vous pouvez le voir dans ses spécifications, avec le Moto G Power on parle un appareil spécialement conçu pour offrir une très grande autonomie. La clé de cela est, bien sûr, sa batterie de 5000 milliampères, un millier de plus que le G Stylus, malgré le fait que ce G Power soit plus humble à tous égards. Grâce à cette combinaison, Motorola affirme que le Moto G Power peut rester jusqu’à trois jours sans être chargé.

Travailler grâce à son SoC Snapdragon 662Ce G Power a des variantes déterminées par la mémoire, qui peut être de 3 ou 4 gigaoctets, et la capacité de stockage, 32 ou 64 gigaoctets. Il perd un élément de la caméra principale devant le G Stylus, tandis que l’avant réduit de moitié la résolution de son capteur, restant à 8 mégapixels. Son prix sur le marché nord-américain est de 249 $.

écran

LCD 6,6 pouces; 1 600 x 720 pixels

Processeur

Muflier 662

Mémoire

3/4 gigaoctets

Espace de rangement

32/64 gigaoctets

Chambre principale

48 mégapixels, f / 1,7

2 mégapixels, f / 2,4

2 mégapixels

Caméra frontale

8 mégapixels, f / 2.0

Tambours

5000 milliampères

Dimensions et poids

165 x 76 x 9,3 millimètres; 206 grammes

Motorola Moto G Play (2021)

Si les deux modèles précédents se distinguaient respectivement par le stylet et sa batterie, dans le cas du Moto G Play Motorola l’a conçu avec un facteur clé à l’esprit: le prix. Cela explique qu’il partage une batterie avec le G Power, mais que le reste de ses spécifications sont inférieurs. C’est une proposition plutôt humble, mais qui peut trouver une solution parmi les utilisateurs qui ne veulent pas dépenser trop d’argent sur un smartphone.

Comme le Moto G Stylus, pour ce G Play Motorola ne propose qu’une seule configuration basée sur un SoC Snapdragon 460, 3 gigaoctets de RAM et 32 ​​gigaoctets de stockage. Il a une caméra principale à deux éléments et une caméra frontale de cinq mégapixels et son prix sur le marché américain est de 169 $.

écran

LCD 6,4 pouces; 1 600 x 720 px

SoC

Snapdragon 460

Mémoire

3 gigaoctets

Espace de rangement

32 gigaoctets

Chambre principale

13 mégapixels, f / 2.0

2 mégapixels, f / 2,4

Caméra frontale

5 mégapixels, f / 2,2

Tambours

5000 milliampères

Dimensions et poids

166 x 76 x 9,3 millimètres; 204 grammes

Plus d’informations: Motorola (États-Unis)