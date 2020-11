Ces écouteurs sont spécialement conçus pour les plus petits et incluent des fonctions spécifiques pour eux.

Les écouteurs ne sont pas réservés aux adultes. De plus en plus de petits dans la maison ils exigent le leur Avec lequel vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube, des chansons, vous lancer dans des jeux vidéo pour une expérience complète ou profiter de votre série préférée. Quoi qu’il en soit, ils voient que les adultes les utilisent et les aiment.

Motorola le sait et a publié l’article qui conquiert petits et grands, bien qu’au grand dam de certains, par leur taille, ils ne conviendront qu’aux garçons et aux filles.

Nouveau Motorola Squads 300

Les Motorola Squads 300 sont casque serre-tête sans fil ça, pourquoi mentir, ils ont l’air adorables. Grâce à l’absence de câbles, les plus petits peuvent se déplacer librement sans se soucier des accrocs inattendus ou des dégâts inconfortables. Ils sont destinés à les enfants en bas âge, éliminant ainsi tout risque dans son utilisation. En ce sens, par exemple, ils comprendront signes indiquant comment les positionner correctement.

Les Squads 300 sont ultralégers, pensant à la liberté de mouvement et à la résistance, en tenant compte de l’agitation constante des enfants. Ils sont aussi compatible avec la connectivité Bluetooth 5.0, il n’y aura donc aucun problème lors de leur connexion à n’importe quel appareil tel que tablettes, ordinateurs, téléphones portables ou consoles de toutes sortes.

Ils travaillent également avec Alexa, avec Siri et avec Google Assistant via l’application Hubble Connect pour Verve Life de Motorola.

Un autre point fort de ces écouteurs sans fil Motorola est le limiter le volume à 85 dB pour ne pas endommager les oreilles. Ils comprennent également un séparateur audio qui permettent connectez jusqu’à quatre écouteurs à la même source de lecture, évitant ainsi d’éventuels combats entre frères ou amis, et incorpore un microphone pour recevoir des appels ou profiter de jeux multijoueurs en ligne.

Les écouteurs Motorola Squads 300 sont disponibles en rose et bleu à un Prix ​​de vente conseillé de 29,99 euros.

