Cette histoire a été publiée à l’origine le 24/03/2020

13 h 16 HAP le 24 mars 2020 et dernière mise à jour le 31 août 2020

17 h 08 PDT le 31 août 2020.

Bien que Motorola ait mis du temps à déployer Android 10 sur la plupart de ses appareils dans le monde, la société satisfait au moins les développeurs de ROM personnalisées avec des versions régulières des sources du noyau. Le code source des mises à jour Android 10 de Moto One Power et One Hyper était déjà disponible, et les versions suivantes pour d’autres téléphones, le Moto One Zoom et le G Stylus ont maintenant rejoint le groupe.

Motorola a commencé à déployer Android 10 sur le G7 Plus en janvier (bien qu’il soit toujours limité à quelques régions), et maintenant la société a publié le code source du noyau associé sur GitHub. La description de la version se lit comme suit: «Lake push pour Android 10», «Lake» étant le nom de code du G7 Plus.

Cela a été suivi quelques mois plus tard, fin mars, lorsque Motorola a également publié le code source du noyau Android 10 pour un autre téléphone, le G8 Power (nom de code « sofiar »), puis les sources du Moto G8 Play sont devenues disponibles. Espérons que tous ces efforts contribueront à susciter l’intérêt des développeurs pour la gamme Motorola, ajoutant de la valeur aux téléphones grâce au développement de nouveaux logiciels personnalisés axés sur les passionnés.

G8 Play

Ajout d’informations sur la source du noyau G8 Play

Moto G8

Motorola a maintenant publié le code source du noyau Android 10 pour le Moto G8 classique, qui porte le nom de code «rav». Le package est disponible à partir du lien source ci-dessous.

Moto One Zoom et G Stylus

Motorola a publié deux autres packages sources du noyau, basés sur Android 10. Le premier est pour «sofiap», mieux connu sous le nom de Moto G Stylus. L’autre version est pour ‘parker’, qui est la variante globale du Moto One Zoom.

Moto E7 et One Fusion

Il semble que Motorola soit sur une lancée. Quelques jours à peine après la publication des sources du noyau pour le One Zoom et le G Stylus, la société a maintenant publié le code pour « ginna », qui est la dernière version de Moto E. Les sources du noyau sont également disponibles pour le Moto One Fusion, qui porte le nom de code » astro. «