Motorola Razr 5G est la deuxième génération pliable de la société et en plus de prendre en charge la nouvelle génération de réseaux mobiles qu’elle propose améliorations dans toutes les sections: performances, mémoire, appareils photo et batterie. Et avec un prix un peu moins cher.

Après des semaines de rumeurs et de fuites, nous avons déjà ici l’un des terminaux que nous aimons le plus de la génération actuelle de smartphones pliables, un groupe de produits qui vise à offrir de l’innovation grâce à des facteurs de forme innovants avec des écrans flexibles ou avec des doubles écrans.

Si vous nous suivez, vous connaissez parfaitement le Motorola Razr 5G. Un modèle de type « coque » qui était très populaire lors de sa sortie il y a quinze ans et dont le design a été choisi pour la première Motorola en pliable l’année dernière. Maintenant, la deuxième version arrive en conservant la même idée de l’original, mais vous mettre au courant du matériel et de la connectivité.

Motorola garde l’écran principal OLED flexible haute résolution 6,2 pouces et une seconde affichage secondaire sur le devant qui s’active lorsque le terminal est plié et qui donne beaucoup de jeu pour avoir en vue les principales notifications, horloge, commandes multimédia, en plus des appels et de l’utilisation de la caméra.

Le terminal maintient le châssis en acier inoxydable et verre, et une taille super contenue qui permet un fonctionnement parfait d’une seule main, contrairement aux énormes diagonales de la plupart des nouveaux mobiles.

Nous avons confirmé qu’il existe quelques nouveautés dans la conception externe, comme le transfert du lecteur d’empreintes digitales à l’arrière de l’appareil dans le cadre du logo Motorola de sa présence sur le «menton» avant de l’original et un degré de résistance du châssis qui sans Indice IP, Motorola dit qu’il est « hydrofuge » pour une protection contre les éclaboussures mineures.

Le système de caméra s’est amélioré avec des capteurs de plus grande capacité et ce qui vient de la section logiciel, ainsi que la capacité de sa batterie, 15% de plus. Cependant, les principales nouveautés sont à l’intérieur, avec un SoC Qualcomm avec des performances plus élevées (sans atteindre le haut de gamme), plus de RAM, plus de stockage et des améliorations de la connectivité avec la prise en charge de la 5G comme élément principal.

Au sujet de la robustesse et résistance dont les problèmes ont affecté cette génération de pliage, Motorola affirme que le renfort dans les charnières et la conception garantit 200 000 pliages et dépliages.

Motorola Razr 5G, spécifications

Écran principal (déplié) POLED de 6,2 pouces avec une résolution de 2142 x 876 pixels

Écran secondaire (utilisation pliée) GOLED 2,7 pouces avec une résolution de 800 x 600 pixels

Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 765

Mémoire RAM de 8 Go

Capacité de stockage de 256 Go

Appareil photo principal avec capteur 48 MP

Caméra séquentielle 20 MP

Batterie de 2845 mAh avec charge rapide de 15 watts

Connectivité: 5G, Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 Type-C, haut-parleur mono, 4 microphones

Dimensions: 169 x 72 x 7,9 mm

192 grammes de poids

Motorola Razr 5G, disponibilité et prix

Avec Android 10 pré-installé et la promesse de passer à Android 11 dès l’activation du terminal, le nouveau pliage Motorola sera disponible aux États-Unis à l’automne chez les grands détaillants tels qu’Amazon, Best Buy et B&H, sur le portail Web de Motorola et chez les opérateurs. comme AT&T et T-Mobile.

Son prix de vente officiel sera 1 400 $, un peu moins cher que l’original (-100 euros), même s’il reste élevé pour la moyenne mobile comme un plus pour accéder à la nouvelle génération de smartphones pliables. La disponibilité ou le prix n’a pas été fourni sur le reste des marchés. Motorola commercialisera également un ensemble d’accessoires pour compléter les fonctions de ce Motorola Razr 5G, l’un des pliables que nous aimons le plus et que nous espérons voir bientôt dans d’autres pays.

À cet égard, Motorola Espagne vous permet déjà de vous inscrire pour accéder à l’achat du terminal une fois qu’il est disponible et offrir toutes les informations sur les caractéristiques et les fonctions du nouveau smartphone pliable. Si vous recherchez des alternatives au pliage, vous savez, le Galaxy Z Flip 5G de Samsung est la chose la plus proche de ce Razr 5G.