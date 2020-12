Après quelques jours, Movistar a ajouté un canal d’achat aux Living Apps de son décodeur, Telefónica continue de renforcer le commerce électronique de son opérateur après avoir intégré un propre espace pour les produits Xiaomi, sous le nom de Xiaomi Universe.

Xiaomi Universe est un magasin dans un magasin, qui s’ouvre avec les téléphones mobiles, téléviseurs et autres appareils Xiaomi et Redmi tels que des scooters électriques ou des accessoires pour la maison. Dans certains de ces achats, les clients Movistar Fusión avec six mois ou plus d’ancienneté ont la possibilité de faire un acompte en six mois sans intérêts.

Acheter Xiaomi dans Movistar

Xiaomi et Movistar ont annoncé leur propre espace pour les appareils Xiaomi dans la boutique en ligne Movistar. De cette manière, il est possible d’acheter des produits Xiaomi tels que téléphones portables, Smart TV, scooters électriques, purificateurs d’air, des bracelets d’activité, des casques sans fil ou des aspirateurs sans fil Xiaomi du commerce électronique Movistar.

L’espace dédié à Xiaomi s’appelle l’univers Xiaomi et, comme dans le reste des produits du magasin, la possibilité de financer les achats aux clients Movistar Fusión ou Movistar avec Internet et ligne mobile. Dans certains cas, six mois sans intérêt; dans d’autres, de 12 à 36 versements et un taux d’intérêt annuel d’environ 13%.

Pour Xiaomi, cet accord représente un renforcement de sa nouvelle stratégie commerciale, dans le but de faciliter la mise en contact des utilisateurs avec les produits de la marque via des canaux très divers tels que Movistar, premier opérateur de téléphonie à conclure ce type d’accord.

De cette façon, les produits Xiaomi sont en vente en Espagne dans les 56 magasins Xiaomi, la boutique officielle Xiaomi et un grand nombre de points de vente comme Alcampo, Aliexpress Plaza, Amazon, Carrefour, Worten, les magasins de plusieurs opérateurs et le propre canal d’Universo Xiaomi, au sein du commerce électronique Movistar.

Plus d’informations | Téléphone

Partager Movistar ajoute son propre espace pour Xiaomi dans sa boutique en ligne, avec un financement pouvant aller jusqu’à 6 mois sans intérêt pour les clients