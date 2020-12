Movistar, après avoir accueilli la fibre 1000 Mbps, vient de rendre officiel un nouveau modèle d’auto-activation des cartes SIM prépayées. C’est un nouveau système qui permettra aux clients activer la carte SIM par vous-même, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire au magasin ou au point de vente officiel.

L’entreprise affirme que ce processus évitera d’attendre dans le magasin, donnant au client la possibilité de s’inscrire au moment qui lui convient le mieux. Pour le moment, cette option est limitée aux cartes SIM prépayées, pas le reste des gammes proposées par Movistar.

Activation manuelle par l’utilisateur

Movistar a lancé un nouveau processus d’activation pour ses cartes SIM prépayées. Lorsqu’un client acquiert cette carte dans un point de vente, il peut s’inscrire quand il le souhaite, sans dépendre du magasin lui-même. De la même manière, ces cartes SIM prépayées peuvent être offertes à d’autres personnes, car il n’est pas nécessaire que l’acheteur de la carte SIM soit propriétaire de la ligne.

Concrètement, pour activer la ligne prépayée, il faudra suivre ces étapes:

Acheter la carte SIM avec un solde de 10 € Sur le reçu d’achat, il y aura un code d’activation (dans le cas de movistar.es et 1004, ce code d’activation figurera sur le bon de livraison) Le client devra s’inscrire sur www.movistar.es / activation-prepaid et suivez les étapes du nouveau processus d’activation et la sélection du tarif prépayé correspondant.

Dans le cas des tarifs prépayés Movistar aucun engagement à recharger et ils incluent l’itinérance et les appels vers plus de 40 pays à partir de 1,21 cts./min.

De la même manière, Movistar en profite pour annoncer que doubler les concerts de tarifs prépayés pour Noël, tant pour les tarifs élevés que pour les renouvellements de tarifs. L’offre sera disponible à partir de demain, le 15 décembre jusqu’au 31 janvier. Ainsi, le tarif prépayé de 7 Go aura 14 Go, le 15 Go aura 30 Go et le 25 Go aura 50 Go.

