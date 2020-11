La semaine dernière, l’augmentation des concerts Téléphone avait annoncé le combo mobile et fibre le plus complet d’O2, qui était un nouveau maximum de 30 Go pour les lignes mobiles, et maintenant l’opérateur va reproduire l’amélioration du tarif similaire proposé sous la marque Movistar.

Conecta Max est l’offre que Movistar a lancée en juin dernier en parallèle des tarifs Fusion, où elle combine également fibre et mobile, mais dans ce cas sans télévision. Il s’agit d’un tarif unique avec des frais de 54,90 euros, qui améliorez vos conditions le 18 décembre prochain.

600 Mbps fibre, 30 Go mobile et avantages Movistar

Movistar améliorera automatiquement Conecta Max pour les clients nouveaux et actuels, de sorte que la fibre de verre 600 Mbps symétrique, sera accompagné d’une ligne mobile avec appels et messages illimités, qui aura désormais 30 Go au lieu des 25 Go actuels. Le service sera également disponible via ADSL et Radio dans les zones sans couverture de fibre, et comprend ligne fixe avec appels illimités vers les lignes fixes nationale.

Conecta MAX comprend une installation gratuite et un routeur Smart Wifi, et il n’aura pas de permanence d’aucune sorte ni de pénalités. De plus, en tant que promotion de lancement, il aura un prix réduit de 29,90 euros par mois pendant trois mois pour le neuf embauche.

En tant que principal avantage par rapport à l’offre similaire d’O2, Movistar Conecta MAX est également disponible dans les zones pas de couverture de fibre, prend en charge la vente de mobiles à tempérament, et a un une plus grande variété de lignes mobiles supplémentaires, entre 7,50 euros et les 22,50 euros que coûte la ligne supplémentaire avec des données illimitées. Si vous ne profitez pas de ces avantages, O2 vous propose quasiment la même chose pour 4,90 euros de moins par mois.

L’offre complète des tarifs Movistar avec fibre et mobile, est résumée dans le tableau suivant:

Via | Tarifs à partir de.

Partager Movistar augmente gratuitement son combiné fibre et téléphone mobile Conecta Max de 5 Go