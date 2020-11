Movistar facilite l’accès au service client pour tous ceux qui ont des problèmes d’audition: désormais le 1004 prend en charge les appels vidéo avec la langue des signes. Il sera possible de louer de nouveaux services et de résoudre toutes sortes de doutes.

Rares sont les personnes qui n’ont jamais appelé le service client des opérateurs pour louer un service, résoudre des doutes sur le contrat ou exprimer leurs plaintes. Ces services sont très utiles depuis le mobile car un appel vocal résout généralement tout problème. Maintenant, que se passe-t-il si une personne malentendante doit faire affaire avec un agent? Dans ce cas, le contact écrit est utilisé, mais Movistar a décidé d’améliorer son accessibilité en intégrant la langue des signes dans son support.

Appels vidéo avec langue des signes

Vidéoconférence en langue des signes à partir d’applications mobiles

Movistar facilite l’accès à son service client pour toutes les personnes souffrant de troubles auditifs, totaux ou partiels. Grâce à la collaboration avec la Confédération d’État des personnes sourdes (CNSE), l’opérateur a inauguré le service client en langue des signes. Pour cela, un appel vidéo est utilisé via le service d’interprétation vidéo (SVisual); ou il est possible d’utiliser une application qui apporte ce service aux mobiles Android et iPhone.

Assistance via appel vidéo pas fait directement avec le 1004 puisque les responsables de l’assistance doivent établir une communication par appel vidéo: SVisual est en charge de proposer un accès spécialisé. Movistar a formé une équipe de télévendeurs de 1004 qui seront chargés de parler avec les utilisateurs en langue des signes. Et toutes les procédures utilisant le système de visioconférence, à la fois via le web et le mobile, seront officielles et garanties par Movistar.

Service client en langue des signes Il est opérationnel du lundi au vendredi et de 9h à 22h.. Ce service répondra aux questions habituelles du 1004, telles que les taux de location, les demandes de renseignements et toutes autres questions liées à Movistar.

Plus d’informations | Movistar

Partager Movistar intègre la langue des signes pour rendre son service client plus accessible