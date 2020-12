Achetez des cartes SIM prépayées et activez-les quand et où vous le souhaitez.

Écrit par Dídac Dalmases dans Operadoras

Movistar a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, il vendra Cartes SIM prépayées auto-activées le grand public, grâce auquel il sera possible d’avoir un ligne mobile prépayée activée à tout moment et en tout lieu à la décision de l’utilisateur.

Premier opérateur en Espagne à mettre ce produit sur le marché

Jusqu’à présent, les cartes prépayées devait être activé par un intermédiaire, normalement dans le propre magasin de l’opérateur ou dans des points de vente agréés, cependant, désormais, Movistar ouvre le melon dont ils sont les utilisateurs eux-mêmes ceux qui décident quand activer leur carte prépayée. Un changement sans précédent qui place Movistar à la tête de ce service particulier, qui s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent maîtrisez au maximum vos coûts téléphoniques ou pour ceux qui recherchent une ligne temporaire pour les loisirs ou les affaires.

Selon Movistar, l’objectif de ce changement est d’offrir un meilleur contrôle du produit au client, en plus de éviter les attentes et les foules dans les magasins de l’entreprise, surtout si l’on tient compte du fait que ces cartes prépayées auto-activées peuvent être achetées via le site Web Movistar ou en appelant le 1004.

Comment activer votre carte prépayée Movistar depuis chez vous

Le processus d’activation ne pourrait pas être plus simple:

La carte SIM prépayée est livrée avec un solde pré-chargé de 10 euros Utilisez le code d’activation que vous trouverez sur le bon d’achat ou en appelant le 1004. Inscrivez-vous sur www.movistar.es/activacion-prepago et suivez les étapes du processus d’activation.

Comme si cela ne suffisait pas, Movistar a également annoncé un promotion spéciale de Noël dans laquelle vous doublerez les concerts de ces tarifs prépayés pour le même prix. Cette promotion s’applique aux inscriptions et aux renouvellements et sera disponible à partir de maintenant et jusqu’au 31 janvier. De cette façon, les tarifs prépayés habituels de 7, 15 et 25 concerts vont respectivement à 14, 30 et 25 concerts.

De même, les clients qui ont un contrat de fusion ou infini pourront accéder une ligne prépayée supplémentaire avec prix spécial: 5 euros pour 5 concerts et 20 minutes consommables jusqu’à quatre semaines.