La vulgarisation de services comme Netflix a fait que les plateformes de télévision payante sont devenues bien plus que des chaînes premium, de sorte qu’elles ont pris fin ajout de ces plateformes VoD après avoir conclu toutes sortes d’accords, comme celui qui vient d’être annoncé entre Réseaux internationaux Movistar + et NBCUniversal.

Il s’agit d’un double accord par lequel Movistar sera en charge du lancement de la nouvelle plateforme en Espagne Universal + le 20 janvier prochain, en plus d’intégrer le canal DreamWorks à partir du 22 février. Les deux améliorations seront disponibles sans frais supplémentaires pour les clients avec le forfait de chaînes familiales, inclus de Fusión Inicia pour 71 euros.

Universal +, avec le meilleur de Calle 13 et SyFy

Comme précédemment, du contenu vidéo à la demande avait été ajouté à Movistar + à partir de plates-formes telles que ANXnow et TNTnow, avec les meilleures séries de différentes chaînes du même groupe, à partir du 20 janvier, la nouvelle plate-forme sera également ajoutée. Universal +, avec les meilleures séries, des saisons complètes et les premières de Calle 13 et SyFy.

Les clients de la télévision Movistar pourront profiter des premières de ‘Résident étranger«T1»,Missions«T1 et»Presque le paradis‘T1, en plus des nouvelles tranches de productions comme’Loi: Unité spéciale d’aide aux victimes «T22»,Magnum PI«T3 et»Chicago PD«T8. Les fans de ‘Magnum PI’, ‘Evil’, ‘Deputy’, ‘La forensic’, ‘Interrogation’, ‘Departure’, ‘Wynonna Earp’ et ‘The Outpost’ pourront revoir toutes les saisons précédentes avant de voir nouveaux épisodes à partir de janvier 2021.

DreamWorks, une nouvelle chaîne pour enfants, et avec accès depuis Movistar Junior

L’accord révèle également l’arrivée d’une nouvelle chaîne pour enfants en Espagne, qui sera disponible à partir du 22 février, pour le moment uniquement sur Movistar +. Il s’agit de DreamWorks, qui propose une offre de contenu diffusé en linéaire et via l’application pour enfants Movistar Junior. Les personnages populaires des films DreamWorks viennent sur le petit écran pour jouer dans leur propre série, déjà reconnue par les Emmy Awards. Les plus jeunes membres de la famille apprécieront des séries basées sur certaines des franchises les plus connues de DreamWorks, notamment ‘Vive le roi Julien‘,’Les aventures du chat botté‘,’Trolls. Ne manquez pas un battement! et ‘Les dragons Cavaliers de Berk».

Plus d’informations | Movistar.

Partager Movistar TV intègre Universal + dans son contenu à la demande et ajoute une nouvelle chaîne pour enfants DreamWorks