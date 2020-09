Monter en niveau Madden 21 vient avec ses propres avantages et avantages. Voici comment les joueurs peuvent se mettre au travail dans le jeu. La série Madden a été l’une des sorties de jeux vidéo annuelles les plus cohérentes de l’industrie. Semblable à des titres comme Call of Duty, MLB, Assassin’s Creed, etc., les fans de la franchise font la queue chaque année pour une nouvelle entrée dans la série. Puisqu’il s’agit d’un simulateur sportif, de nombreux joueurs peuvent incarner leurs équipes préférées de toute la NFL. Les joueurs peuvent même créer leur propre équipe de rêve avec leurs athlètes préférés dans le sport. Voici comment les joueurs peuvent progresser facilement dans le jeu.

Bien que les joueurs reçoivent relativement la même expérience chaque année lorsqu’ils achètent le jeu, de petits changements tels que la liste des joueurs et l’interface utilisateur sont une grande raison pour les achats de nombreux joueurs. En fonction de la performance de certaines équipes dans la vraie NFL tout au long de l’année, cela affectera leur performance dans le jeu. Une chose intéressante à propos de la série cette année est due à la sortie de la prochaine génération avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les développeurs proposent une mise à niveau gratuite vers la prochaine génération s’ils achètent le jeu sur PlayStation 4 ou Xbox One. Voici comment les joueurs peuvent monter de niveau rapidement dans Madden 21.

La meilleure façon de monter de niveau dans Madden 21 est de relever les défis hebdomadaires. Dès le début, les joueurs pourront accéder aux modes Rivalz et défi. Les compléter augmentera considérablement le niveau du joueur. Non seulement cela, mais de nouveaux défis sont affichés chaque semaine, et les compléter rapportera aux joueurs des tonnes d’expérience. Bien sûr, lorsqu’il joue à des jeux, que ce soit hors ligne ou en ligne, le joueur recevra une expérience bonus pour ses performances dans le jeu. En ligne est le meilleur moyen de découvrir le jeu, alors essayez vos compétences là-bas pour des avantages supplémentaires.

Madden 21 a récemment été critiqué en raison de ses changements limités à chaque nouvelle entrée. Les animations, les poses de victoire, les cinématiques, etc. ont été critiquées pour être les mêmes que les entrées précédentes. C’est compréhensible car il peut être difficile de proposer un nouveau contenu pour un simulateur de football réaliste. Quoi qu’il en soit, EA a déclaré publiquement qu’elle réglerait la plupart de ces problèmes à l’avenir. C’est agréable de voir un développeur écouter sa communauté sur son jeu. Espérons qu’il n’est pas trop tard pour sauver la série de la médiocrité.

Madden 21 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia et PC.