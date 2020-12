Le catalogue d’applications avec support natif pour Mac avec processeur Apple M1 continue à grandir. Il y a quelques heures à peine, nous vous disions que Microsoft a publié de nouvelles versions de ses applications Office 365 pour ces ordinateurs. C’est maintenant au tour de Mozilla, qui a pris au sérieux l’arrivée de Firefox dans le monde ARM.

Selon ce qui a été annoncé par la Fondation Mozilla, la nouvelle version de Firefox il offre des performances “spectaculaires” par rapport à la version précédente. En ce sens, ils ont précisé que l’application s’ouvre jusqu’à 2,5 fois plus rapide et les pages Web sont deux fois plus réactives. Ils promettent également un consommation de batterie réduite.

Comment obtenir Mozilla Firefox pour M1

Si vous utilisez déjà Firefox sur votre Mac mini, MacBook Air ou MacBook Pro 13 pouces avec M1, il vous suffit d’aller à À propos de et assurez-vous que vous exécutez le version 84. Si vous avez la version 83, le navigateur téléchargera automatiquement la nouvelle version et demandera un redémarrage pour l’installer.

Un écosystème qui se renforce

Le lancement des Mac basés sur M1 a apporté des changements dans l’industrie. Fini le temps où la transition de PowerPC à Intel c’était un casse-tête pour de nombreux utilisateurs. À l’époque, Microsoft et Adobe mettaient des mois à publier de nouvelles applications avec un support natif.

Apple s’est efforcé de rendre la transition entre une architecture et l’autre presque imperceptible pour l’utilisateur. En plus de l’excellent travail réalisé avec Rosetta 2, le traducteur binaire qui vous permet d’exécuter des applications x86 sur les nouveaux Mac basés sur M1, a encouragé les développeurs à ne pas retarder la sortie des versions natives.

Quant aux navigateurs, en plus de Safari, déjà inclus dans macOS Big Sur, ils peuvent désormais profiter de Firefox et Chrome. Concernant Office, Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, ils fonctionnent déjà à plein régime dans les nouveaux M1. Enfin, Adobe Lightroom CC et la version bêta de Photoshop sont désormais disponibles. Le reste de la suite devrait arriver l’année prochaine.

L’article Mozilla lance Firefox avec un support natif pour les Mac avec un processeur M1 et promet un saut «spectaculaire» de performances a été publié dans Hypertext.