Mise à jour avec les nouveaux besoins des joueurs issus de l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, MSI vient d’annoncer la prochaine mise à jour de ses moniteurs gaming. Et c’est que comme nous l’avons vu précédemment, la PS5 a atterri avec le petit point négatif de ne pas être totalement compatible avec les sorties de résolution QHD. Cela implique que, si nous avons un moniteur QHD conventionnel, nous ne pouvons profiter d’une résolution FHD qu’avec ces consoles, donc la qualité d’image finale sera pire.

Cependant, s’il est vrai qu’aujourd’hui les joueurs sur console ont tendance à choisir davantage d’utiliser un téléviseur, de plus en plus d’utilisateurs commencent à créer une configuration unique autour d’un seul point, en utilisant plusieurs moniteurs pour le PC et les consoles et pour pouvoir sauter de jeu ou de plateforme avec une plus grande facilité.

MSI a donc trouvé un moyen de fournir une solution relativement bonne: un mode console exclusif avec lequel nous pouvons accepte automatiquement les signaux 4K sur un moniteur QHD et prend en charge le HDR simultanément. De cette façon, au lieu d’opter pour un redimensionnement de FullHD jusqu’à 1400p, de qualité inférieure, nous pouvons profiter d’une meilleure expérience de jeu actuelle même avec un moniteur QHD.

Pour le moment seule une partie du catalogue MSI recevra cette mise à jour logicielle, bien que l’on s’attende à ce que les prochains moniteurs annoncés arrivent directement adaptés à ce que l’on pourrait appeler la génération actuelle de consoles. Vous trouverez ci-dessous tous les modèles compatibles:

Moniteurs courbes

MPG Artymys 343CQR

Optix MPG 341CQR Optix MPG 341CQRV Optix MAG 342CQR Optix AG321CQR Moniteurs conventionnels Prestige PS321QR Optix MAG247QRF-QD Opitx MAG274QRF

Soulignons bien sûr la présence du MPG ARTYMIS 343CQR, récemment présenté comme Premier moniteur de jeu à courbure AI 1000R au monde, qui est équipé d’une résolution de 3440 x 1440, d’un temps de réponse de 1 ms et de la technologie HDR400 pour utiliser pleinement la série NVIDIA GeForce RTX 30.

Ainsi, puisque ce moniteur est déjà daté pour un lancement au cours de ce mois de décembre 2020, on peut fixer que l’arrivée de cette nouvelle fonction du Le mode console arrive avant la fin de l’année, et même votre grande annonce anticipée sur Twitter.