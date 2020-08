Les ventes d’ordinateurs de bureau ont chuté ces dernières années et ce sont les ordinateurs portables, les convertibles et les 2-en-1 qui détiennent (du mieux qu’ils peuvent) le marché des PC en raison de leur plus grand attrait, de leur mobilité et de leur polyvalence. Cependant, pour certains cas d’utilisation informatique, voir postes de travail ou jeux, il n’y a rien de mieux qu’un bon bureau pour travailler au bureau.

Les fabricants connaissent la situation et par rapport aux tours classiques (et indescriptibles) situées sous la table, ils essaient de revitaliser le segment avec de nouveaux facteurs de forme, qu’il s’agisse de tout-en-un tout-en-un, de mini-PC ou d’autres formats intermédiaires, des équipements qui offrent une grande puissance, mais en taille contenue, châssis attrayant et des extras tels que des systèmes d’éclairage qui leur permettent de « montrer » sur le dessus du bureau.

Les MSI MPG Trident A sont de ce type. Les ordinateurs de bureau axés sur l’exécution de jeux PC (bien qu’ils conviennent également à toute utilisation informatique) et avec un volume de seulement 10 litres et une apparence très attrayante leur permettre d’être placés n’importe où sur le bureau.

MSI MPG Trident A utilise panneaux latéraux interchangeables Et ils peuvent être choisis avec des finitions métalliques en verre noir ou en verre trempé si vous aimez voir (ou montrer) l’intérieur et voir son fonctionnement et ses lumières grâce à son système d’éclairage RVB. Les panneaux peuvent être facilement retirés sans outils pour mettre à niveau des composants tels que le processeur, les graphiques, le stockage ou la RAM.

Sa base matérielle est sous la responsabilité d’une carte mère avec chipset B460, ce qui permet Processeurs Intel Core de 10e génération. Ils sont combinés avec des graphiques dédiés jusqu’à NVIDIA RTX 2070 Super, jusqu’à 64 Go de RAM et la possibilité d’équiper quatre unités de stockage, deux SSD PCIe M.2 et deux baies de 2,5 pouces.

La section connectivité est bien couverte malgré sa petite taille, avec des ports arrière et avant pour faciliter la connexion des périphériques et accessoires, normes avancées telles que Wi-Fi 6, LAN Ethernet 2,5 G et USB 3.2, plus le contrôle de l’éclairage RVB avec Mystic Light de MSI.

Spécifications du MSI MPG Trident

MSI commercialise la série en deux modèles Trident A et Trident AS avec des caractéristiques très proches que nous résumerons pour vous:

Carte mère Intel B460

Processeurs Intel de 10e génération jusqu’au Core i7

Graphiques jusqu’à MSI GeForce RTX 2070 Super 8 Go GDDR6

Deux emplacements pour mémoire RAM DDR4 2666 MHz jusqu’à 64 Go

Double SSD M.2 2280 NVMe et double baie de 2,5 pouces pour SSD ou disques durs

Connectivité: Intel Wi-Fi 6 AX200, LAN Realtek RTL 8125B (2.5G), Bluetooth 5.1

Ports USB avant USB Type-C, Type A, casque et microphone. Ports USB 3.2 arrière, sorties audio 7.1 et HDMI et Display Port

Alimentation 450W 80 Plus Bronze

Dimensions: 129,74 x 382,73 x 396,39 mm – 10 litres – 6,5 à 9,5 kg

Aucun prix n’a été fourni pour les nouveaux ordinateurs de bureau MSI, très différents de la tour typique cachée sous la table, axée sur les jeux, mais qui conviennent à tout usage informatique.