Keanu Reeves est l’un de ces détails qui apporte Cyberpunk 2077 ce qui le rend irrésistible. Le jeu vidéo futuriste dystopique de CD Projekt Red Il est déjà très proche de sa première le 10 décembre (j’espère qu’ils ne la retarderont pas à nouveau) et chaque jour qui passe nous en savons plus. Maintenant nous savons que l’acteur aura également une autre participation au jeu.

Grâce à Patrick K. Mills, concepteur de mission pour Cyberpunk 2077Nous savons que Keanu Reeves, l’acteur, et non Johnny Silverhand (le personnage qu’il donne vie dans le jeu) est canon et existait dans la chronologie du jeu.

Pour être plus précis, Mills a détaillé sur son Twitter que la tradition de Keanu Reeves est amicale avec la réalité et est décrite comme “un petit acteur qui a vécu à l’époque de l’effondrement”, et que même cela est confondu avec Johnny Silverhand après sa disparition. .

Les paroles de KR sont respectueuses des traditions. C’est une référence culturelle dans l’univers à KR, un acteur peu connu de l’époque de l’effondrement qui ressemblait étrangement à Johnny Silverhand, et dans les années qui ont suivi la disparition de Johnny, a souvent été confondu avec JS. 👉🤛 https://t.co/AxpPvlww97 – Patrick K. Mills (@PKernaghan) 14 novembre 2020

N’oubliez pas que Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC.

