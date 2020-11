Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La toxicité dans les jeux vidéo en ligne est probablement l’un des plus gros problèmes auxquels les développeurs doivent faire face. Amener des gens qui ne se connaissent pas à se traiter avec respect et gentillesse, malgré les décalages horaires, les compétences et le dévouement, peut être un vrai défi et peu de jeux ont des communautés saines.

Maintenant Amazon a breveté avec succès un système qui enverrait tous les joueurs toxiques vers des serveurs isolés, plutôt que de les interdire. Une nouvelle alternative pour Matchmaking qui semble innovante. Malheureusement, le problème de la mise en œuvre du système pourrait être la difficulté des entreprises à définir qui sont toxiques et probablement League of Legends nous pourrions tous finir sur le même serveur.

Ce système a été initialement enregistré en 2017, mais n’a été accepté que maintenant par l’Office des brevets et des marques des États-Unis.

Ils pourraient même ressembler à des schémas d’une secte

C’est aussi juste un brevet et ne pourrait jamais être mis en œuvre. Rappelons qu’Amazon a fait plusieurs incursions dans le monde du jeu, bien qu’elles ne se soient pas concrétisées, bien que Creuset, une MMORPG de l’entreprise sera lancé en 2021 Est-il possible d’apporter ce système intégré?

Vous pouvez lire le brevet du système ici.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord