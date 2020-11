Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jeu est devenu l’une des formes de divertissement les plus importantes au monde et de nombreuses personnalités n’ont pas hésité à partager leurs goûts, que ce soit sur consoles ou avec les jeux vidéo. Désormais, à l’approche des débuts d’une nouvelle génération de consoles, certaines célébrités se sont vantées sur les réseaux sociaux de leur approche des marques et cette fois c’était au tour du producteur, musicien et DJ, Joel Thomas Zimmerman, dit “deadmau5”, qui a reçu un cadeau de la Xbox.

Quelques jours après le lancement de la Xbox Series X | S, certains fans ont commencé à recevoir leur console, soit parce que les magasins et les colis ont avancé la commande, soit parce que la même Xbox était responsable de l’arrivée d’une unité à un endroit spécial. A cette occasion, qui profite déjà de sa Xbox Series X est le DJ deadmau5, car ce week-end il a reçu un cadeau de la Xbox qui consiste en la console au design spécial. À travers quelques publications sur son compte Instagram officiel, deadmau5 a présenté sa Xbox Series X, qui a son nom de scène inscrit et sur la base comprend le slogan de la nouvelle génération de Xbox: “Power Your Dreams”.

De même, Joel Thomas Zimmerman a également montré la manette Xbox Series X, qui porte son autographe et le symbole de deadmau5, un personnage qui l’a conduit à une renommée mondiale sur la scène de la musique électronique.

La Xbox Series X | S fera ses débuts le 10 novembre, dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux nouvelles consoles Microsoft.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source