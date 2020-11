Il est vrai que les fans de Mon université de héros Ils ont une personnalité qui est en général assez agréable, en raison du grand charisme et de l’expressivité de nombreux personnages de la série. C’est pourquoi il est très facile de trouver divers objets curieux et amusants de Mon université de héros qui a maintenant une réplique en pièces de lego. Nous vous invitons à profiter de ce cosplay Mirko de My Hero Academia est le meilleur que vous verrez aujourd’hui.

Ce fan a publié sur son compte Reddit sa trouvaille dans une boutique de BD, deux pièces complètes de Lego personnalisés qui sont inspirés par Mon université de héros. Mina porte ses cheveux bouclés roses et une excellente attitude prête à l’action, le tout dans le format traditionnel de Lego et à ses côtés on voit Effort, avec la renommée peinte sur la pièce pour imiter les pouvoirs du personnage.

Quelques minifigs lego personnalisés que j’ai trouvés dans un magasin de bandes dessinées de BokuNoHeroAcademia

Le fan a sorti ces jolis bijoux dignes de tout fan collectionneur de la série, cependant, n’appartiennent pas à la société d’origine Lego, puisqu’il s’agit de personnalisations dans le style de la franchise constructive, même si le résultat a été incroyable et sûrement plus d’un adepte voudra avoir ce type d’objets.

