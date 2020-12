AVM a su faire la différence en proposant une excellent équilibre entre logiciel et matériel, une réalité qui devient claire dès que l’on voit le potentiel de FRITZ! OS, son célèbre Système d’exploitation basé sur Linux, mais il ne faut pas oublier l’application MyFRITZ!, une application intelligente qui nous permettra de tirer le meilleur parti de nos appareils FRITZ !. de manière simple et intuitive.

Nous avons dit que MyFRITZ! App est une application intelligente, Mais pourquoi mérite-t-il cette qualification? Ce n’est pas compliqué à comprendre, il le mérite pour le large éventail de fonctions et de possibilités qu’il offre, comme nous le découvrirons dans les prochaines lignes. Tout d’abord, nous devons nous rappeler que cette application est disponible à la fois pour iOS et Android, et qu’elle est totalement libre.

Si vous souhaitez commencer à l’utiliser, vous n’avez besoin que d’un appareil mobile, d’un smartphone ou d’une tablette compatible, saisissez le App Store (Apple) ou Google Play Store (Android), vous entrez “MyFRITZ! App” (sans guillemets) dans le moteur de recherche de chaque magasin et c’est tout, il apparaîtra instantanément. Il vous suffit de le télécharger et le tour est joué, vous pouvez commencer à en profiter.

MyFRITZ! App: qu’offre cette application intelligente?

Avec cette application intelligente vous aurez tout le contrôle sur votre réseau et sur les appareils qui y sont connectés. Nous avons dit réseau, et non routeur, pour une raison très simple, à savoir que grâce à MyFRITZ! App, vous aurez également accès à des répéteurs, des périphériques PLC, des clés USB et d’autres accessoires connectés au réseau.

L’interface est très Simple et facile à utiliser, ce qui signifie que nous n’aurons pas à surmonter une période d’apprentissage complexe, et que nous pourrons commencer à en profiter dès la première minute, grâce au processus de configuration automatique utilisé par l’application. Ça sonne bien, non? Mais vous voulez sûrement savoir ce que vous pouvez en faire exactement. Eh bien, beaucoup de choses, et parmi elles, nous pouvons souligner les suivantes:

Vous accéderez à une liste complète de tous les appareils connectés à votre réseau. Cela facilitera grandement la détection d’éventuels intrus. Si vous avez des appareils domotiques connectés, vous pouvez les utiliser à distance et les contrôler avec votre smartphone ou tablette. Par exemple, si vous avez une prise intelligente connectée à une lampe, vous pouvez allumer ou éteindre la lumière et recevoir des rapports de consommation périodiques. Vous aurez également accès à distance à la liste d’appels de FRITZ! Box, ce qui vous permettra de consulter les appels que vous avez reçus sur le téléphone fixe. Vous pourrez reproduire les messages que vous avez sur le répondeur de votre téléphone fixe. Nous pouvons accéder et contrôler à distance tous les appareils connectés à notre réseau. Nous aurons également la possibilité de modifier la configuration de notre réseau. Nous aurons accès à un cloud privé si nous avons connecté un périphérique de stockage avec du contenu téléchargeable.

Voulez-vous plus d’applications intelligentes? Et bien vous avez de la chance, AVM propose également les outils FRITZ! App WLAN et FRITZ! App Fon, et oui, ils sont également totalement gratuits.

