Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’étude réalisée par l’Université d’Oxford au Royaume-Uni a confirmé qu’il existe une relation positive entre la durée pendant laquelle les gens jouent à des jeux vidéo et leur bien-être mental, ce qui est complètement contraire à ce que les gens ordinaires croient, assez répandu est le croyance que les jeux vidéo «endommagent votre cerveau».

Tu peux lire: EA est accusé d’avoir ajusté la difficulté de FIFA et d’autres jeux pour vous forcer à acheter des packs

Ceci est basé sur les expériences des joueurs de deux sociétés spécifiques, Electronic Arts et Nintendo, et sur les expériences de plus de 6500 joueurs dans les titres de ces développeurs, tels que Animal Crossing: New Horizons et Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. La majorité des réponses à l’enquête provenaient d’Animal Crossing, représentant plus de 6 000 réponses utilisées pour l’étude, ajoutées à 2 700 autres provenant de l’ensemble de données.

Le projet a comparé les données de jeu des utilisateurs (de manière anonyme, sans aucune information personnelle) avec des enquêtes menées après chaque session. Les résultats ont montré une relation entre le temps de jeu et l’état mental des joueurs, montrant que les participants qui ont joué plus longtemps étaient plus susceptibles d’exprimer des sentiments positifs et de démontrer un bien-être mental.

L’étude souligne que bien que les résultats montrent une amélioration positive des utilisateurs, cela ne signifie pas qu’un jeu en lui-même vous rend heureux.

“Nous sommes conscients de souligner que nous ne pouvons pas affirmer que le temps de jeu affecte causalement le bien-être”, ont écrit les chercheurs.

“Le but de cette étude était d’explorer si le comportement de jeu cible est lié à la santé mentale et comment nous jouons. Nous avons réussi à capturer un instantané de cette relation et à obtenir un premier aperçu des relations entre les jeux vidéo et la santé mentale.”

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord